Offenbach - Niedrige Temperaturen, in einigen Nächten sogar minus 15 Grad: Es bleibt in den nächsten Tagen winterlich. Zum Ende der kommenden Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann allerdings einen Temperaturanstieg - mit mancherorts Höchstwerten um die vorfrühlingshaften plus 15 Grad.