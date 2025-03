Wetter: Ein langes Sonnenbad vor dem Wetterumschwung

3 Die Sonne lockte auch viele Menschen zum Elbstrand in Hamburg. Foto: Georg Wendt/dpa

Frühlingshafte Temperaturen ziehen viele Menschen in die Natur. Nach den Wintermonaten ist die Sehnsucht nach Sonne groß. Doch damit ist bald schon wieder Schluss.









Link kopiert



Berlin - Ein langes Sonnenbad auf der Parkbank, volle Cafés und ausgedehnte Spaziergänge: Sonne satt mit angenehmen Temperaturen hat viele Menschen am Sonntag an die frische Luft gelockt. Vielerorts sonnten sich Spaziergänger an Seen und Flüssen - zum Beispiel am Elbstrand in Hamburg. Die Natur zeigt die ersten bunten Frühlingsboten wie Krokusse und Gänseblümchen. Bootsverleiher starteten in die Saison. Auf dem Großen Wannsee in Berlin waren Wassersportler und Fahrgastschiffe unterwegs.