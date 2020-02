Wetter DWD warnt weiter vor Sturm im Schwarzwald

Das Orkantief "Sabine" hatte am Montag den Bahnverkehr in Baden-Württemberg erheblich beeinträchtigt, aber weniger Schäden angerichtet als zunächst befürchtet. In der Nacht zum Mittwoch werden noch Böen zwischen 60 und 70 Stundenkilometern erwartet, im Hochschwarzwald gibt es weiterhin Sturmböen bis 90 Stundenkilometer. "Wir befinden uns immer noch in einer polaren Kaltluft, weshalb auch Gewitter möglich sind", sagte der Sprecher. Zum Teil kommt es auch in den tieferen Lagen zu Schnee, Schneeregen oder Graupel.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen einem Grad auf der Alb und zehn Grad am Oberrhein. In der Nacht zum Mittwoch nehmen die Schauer zu, teils bis in die Niederungen kommt es zu Schneeregen oder Schnee. Die Meteorologen warnen deshalb vor Glätte. Örtlich wird es blitzen und donnern.