Das vergangene Jahr zählte in Deutschland nicht zu den wärmsten. Heißer wird es auf die Dauer trotzdem. Der Wetterdienst verrät außerdem, welche deutschen Orte im vergangenen Jahr Rekorde brachen.
Berlin - Hitzewellen als Folge der Erderwärmung werden nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Zukunft vor allem Süd- und Ostdeutschland treffen. Steigende Temperaturen zeichneten sich aber überall in Deutschland ab. Betroffen seien alle Jahreszeiten, am stärksten jedoch der Sommer, erklärte der DWD. Die Meteorologen veröffentlichten in Berlin neue Projektionen für die künftige klimatische Entwicklung in Deutschland sowie ihren Klimastatusbericht für das vergangene Jahr.