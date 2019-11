Wetter Die Woche bringt Nebel und Frost

Region - In den kommenden Tagen stellt sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) eine "ruhige und herbstliche Wetterlage" ein. Einem Sprecher zufolge sind bis Sonntag keine größeren Niederschläge in Baden-Württemberg zu erwarten. Allerdings dürfte die Wetterlage dafür sorgen, dass ein von Mittwoch an geltender Feinstaubalarm in Stuttgart bis Ende der Woche anhalten könnte, wie der DWD-Sprecher am Montag sagte. Die Landeshauptstadt kündigte an, dass in der Nacht zum Mittwoch zum vierten Mal in dieser Feinstaubalarm-Periode der Alarm ausgelöst werde.