Wetter beeinflusst Verbreitung Portal berechnet Absterbe-Zeit von Coronaviren

Wozu bietet das Portal also überhaupt einen solchen Index an? Mit dem Zerfallsindex solle deutlich gemacht werden, dass Wetter als ein Faktor von vielen die Langlebigkeit des Virus an einem Ort beeinflussen kann, gibt der Sprecher Auskunft. Der Index der Wetterseite basiere auf Erkenntnissen aus einer Studie der Homeland Security aus den USA von 2020. In der Studie sei mittels Wetterparametern (UV Strahlung, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit) unter Laborbedingungen berechnet worden, wie lange SARS-CoV-2 voraussichtlich in der Luft und auf frei zugänglichen Oberflächen stabil bleibe. Veränderungen etwa durch eine erhöhte Viruslast in der Luft, die Anzahl von Infizierten in der jeweiligen Umgebung und die Menge an Viren, die eine Person einatmen könne, seien in der Studie nicht berücksichtig worden.

Dass die Übertragungsrate des Coronavirus unter anderem von Wetterbedingungen abhängt, haben auch Forscher aus Zypern festgestellt. Das berichtete erst kürzlich die Deutsche Presseagentur (dpa). Laut dpa schreiben Dimitris Drikakis und Talib Dbouk von der University of Nicosia im Fachmagazin "Physics of Fluids", dass Wetterdaten stärker in Modelle zur Ausbreitung des Virus einbezogen werden sollten.

Hohe Temperaturen schlecht für Übertragung

Im Bericht der dpa heißt es weiter, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Windgeschwindigkeit würden beispielsweise bestimmen, welche Erregerkonzentration winzige Speicheltröpfchen aufweisen, wie lange sie sich in der Luft halten und wie weit sie sich ausbreiten können. So seien hohe Temperaturen im Sommer für die Übertragung des Virus eher schlecht.

Auf wetter.de werden in dem Corona-Zerfallsindex indes UV Strahlung, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit berücksichtigt. "Die daraus entstandene Rechengrundlage haben wir mit der "wetter.de"-Wettervorhersage unseres Datenanbieters Meteomatics kombiniert und visuell aufbereitet. Die Wetterkarte zeigt somit den prognostizierten Zerfall von 99 Prozent des Coronavirus für die kommenden Stunden in einer Vorhersage, die dem Regenradar ähnelt", erklärt der Sprecher. Die Daten seien bis auf wenige Ausnahmen auf die ganze Welt anwendbar.

Zerfall kann rechnerisch mehrere Minuten dauern

Nun kann die Zerfallszeit des Coronavirus laut Index zischen wenigen Minuten bis hin zu mehreren Stunden liegen. "Das dargestellte Maximum beträgt über drei Stunden, das Minimum wenige Minuten. Dies sind jedoch lediglich Richtwerte, die sich mathematisch ergeben", so der Sprecher. Die grobe Faustformel laute: An kalten und sonnenarmen Wintertagen mit geringer Luftfeuchte zerfällt das Virus deutlich langsamer als an heißen Sommertagen mit viel Sonnenschein.