Die Highlights von Thomas Gottschalk in Friedrichshafen

2 Über 150 Mal hat Thomas Gottschalk bereits "Wetten, dass..?" moderiert. Foto: Karmann

Nach dem erfolgreichen Revival 2021 kehrt „Wetten, dass..?" noch einmal zurück: Diesmal präsentiert Entertainer Thomas Gottschalk die ZDF-Show aus Friedrichshafen.















Der 72-Jährige freut sich in den Messehallen auf zahlreiche Prominente wie Robbie Williams und Tennis-Ass Alexander Zverev sowie verrückte Wetten. Mit dabei ist auch ein Wettkandidat aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

Wichtige Links zur Vorbereitung auf die Show haben wir hier zusammengestellt:

Liveticker zu Wetten, dass..?: Start ist um 20 Uhr

20 Uhr: Pünktlich um 20 Uhr starten wir mit unserem Liveticker.

Ursprungsmeldung: Es ist endlich wieder soweit: Nach dem großen Erfolg des "Wetten, dass..?-Revivals" im vergangenen Jahr mit über 14 Millionen begeisterten Fernsehzuschauern, präsentiert Thomas Gottschalk den Samstagabend-Klassiker erneut - diesmal aus den Messehallen in Friedrichshafen. Sprich an demselben Ort, als der 72-Jährige die Show vor rund elf Jahren als Moderator eigentlich verlassen hat.

Für die Neuauflage der Show hat das ZDF einige prominente Wettpaten und Showacts an Land gezogen. Mit dabei auf der großen Couch als Wettpaten sind Hollywood-Legende John Malkovich, die Comedians Michael Bully Herbig und Christoph Maria Herbst sowie das Schauspielerinnen-Duo Veronica Ferres samt Tochter Lilly Krug. Die deutsche Sportlandschaft wird von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und den beiden Fußball-EM-Heldinnen Alexandra Popp und Giulia Gwinn vertreten.

Robbie Williams präsentiert seinen neuen Song

Neben dem Kampf um die Krone des Wettkönigs sind auch wieder Show-Acts mit von der Partie. Popstar Robbie Williams, der 2023 auf Deutschland-Tour geht, blickt auf seine Bilderbuch-Karriere zurück und präsentiert seinen neuen Song "Lost". Musik gibt es dazu von Herbert Grönemeyer, der bei der Wett-Show Weltpremiere mit einem bisher noch unveröffentlichten Song feiert. Und für alle Musical-Fans gibt der Broadway-Erfolg "Moulin-Rouge" eine Kostprobe.

An Gottschalks Seite: Michelle Hunziker, die dem 72-Jährigen in der einen oder anderen peinlichen Situation aus der Patsche hilft, und auch bei der Außenwette dabei ist. Das Besondere diesmal: Die Protagonisten, Max Mager und Max Beier, kommen direkt aus der Region - dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

Wetten, dass..? in Friedrichshafen: Außenwette im Europa-Park

Das ZDF verrrät in einer Pressemitteilung nur soviel: "Bei einer rasanten Außenwette begeben sich Max Baier und Max Mager auf eine wilde Fahrt, bei der sie im richtigen Moment zugreifen müssen."

Es riecht also nach Europa-Park. "Wetten, dass..?" und Kandidaten aus dem Schwarzwald sind jedoch nichts Neues. Von Alpirsbach bis Oberndorf können einige Menschen aus der Region auf eine Teilnahme zurückblicken. Hier ein Überblick.

Wetten, dass..? in Friedrichshafen: Auch ein Bagger ist mit von der Partie

Dazu im Programm: Felix Kaiser mit einer Fahrradwette in schwindelerregenden Höhen. Auch ein Bagger ist fast schon traditionell wieder im Spiel. Diesmal mit Sandra Hasenauer, die Geschick im Umgang mit rohen Eiern benötigt. Ein gutes Gehör braucht Holger Siebnich im Friedrichshafener Studio, und Marten Reiß muss bei seiner Wette den Überblick behalten.

Die Kinderwette bestreiten Luise und Mira und müssen dabei mit ihren jungen Köpfchen ein gutes Namensgedächtnis beweisen. Mehr verrät der Sender vor Showbeginn nicht. Dafür gibt es in der ZDF-Mediathek zahlreiche Rückblicke und Highlights aus der Geschichte der Show, die am 14. Februar 1981 erstmals ausgestrahlt wurde.

Wetten, dass..?: 2023 gibt es eine weitere Show

Von Höhepunkten wie der mehrfachen Auszeichnung mit dem deutschen Fernsehpreis bis hin zu Tiefen wie dem schrecklichen Unfall von Samuel Koch. Am Freitagabend gab es in der Sendung "Hallo Deutschland" bereits eine Vorschau auf den Nostalgieschlager.

In Friedrichshafen steht am 19.November die 217. Ausgabe an. Spannend wird sein, ob auch das zweite Show-Revival die traumhaften Marktanteils-Quoten - 2021 von über 45 Prozent - bestätigt. Für 2023 ist bereits eine weitere Show angekündigt. Es bleibt nur noch zu sagen: "Top, die Wette gilt."