Das ZDF holt den Show-Dino „Wetten, dass . . ?“ am Samstagabend in Friedrichshafen aus der Versenkung und beschert Thomas Gottschalk Verstärkung aus Stuttgart. Auch andere Sender setzen auf Altbewährtes. Erfolgreich sind sie damit nicht immer.















Es ist wieder so weit: Am Samstag will Moderator Thomas Gottschalk seine Zuschauer mit dem Showklassiker „Wetten, dass..?“ auf eine nostalgische Reise mitnehmen. Das ZDF hat dafür eine bewährte Adresse gewählt: Das Messegelände in Friedrichshafen am Bodensee, mehrmals hat der Sender von dort aus „Wetten, dass..?“ bereits übertragen. Die Verantwortlichen der Messe haben am Samstag alle Hände voll zu tun: Parallel zum TV-Show-Dino hat sich die „alte Tante“ SPD zum Landesparteitag angekündigt – mit Kanzler Olaf Scholz als Gast.

Wer möchte momentan nicht in eine Zeit entführt werden, in der vermeintlich alles besser war? Was auf den ersten Blick je nach Perspektive auch für die SPD gesagt werden könnte, gilt am Samstag aber zunächst einmal für „Wetten, dass..?“. Im Bademantel auf dem Sofa kuschelnd für ein paar Stunden Krieg, Krisen oder Pandemie vergessen und sich am viel zitierten „Kaminfeuer der Nation“ wärmen.

Die Liveshow in Friedrichshafen ist bereits das zweite Comeback: Am 6. November 2021 wollten mehr als 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer Thomas Gottschalk und seiner Co-Moderatorin Michelle Hunziker dabei zusehen, wie sie in Nürnberg skurrile Wetten präsentierten, Stars auf ihrer Couch begrüßten und mehr oder weniger gelungene Sprüche zum Besten gaben. Wenig verwunderlich, dass das ZDF an den Erfolg anknüpfen will. Nach der Show in diesem Jahr dürfen sich Fans auch 2023 auf eine weitere Ausgabe freuen. Thomas Gottschalk hatte sogar schon verlauten lassen, dass er zu weiteren Sendungen bereit wäre. Doch lässt sich die Wiedersehensfreude endlos wiederholen?

Der Schatten über „Wetten, dass...?“ weicht dem Kaminfeuer

2014 wurde „Wetten, dass . .?“ abgesetzt. Drei Jahre zuvor war Thomas Gottschalk nach dem schweren Unfall von Samuel Koch als Moderator der Sendung zurückgetreten. Gottschalk sprach damals davon, dass ein Schatten auf der Sendung liege. Dieser Schatten scheint mit der Zeit dem Schein des Kaminfeuers gewichen zu sein.

Was aber bleibt, ist der Staub, den die Show bereits in der Vergangenheit angesetzt hatte. Das Konzept der Sendung wurde jedoch bei der aktuellen Ausgabe genau so belassen, wie es das Publikum gewohnt ist – und wie es sich viele Zuschauer sicher auch gewünscht haben. Nur die Tatsache, dass das ZDF die aus Stuttgart stammenden Tiktok-Stars Lisa und Lena engagiert hat, um Backstage-Einblicke zu geben und die Show digital zu begleiten, deutet an, dass man versucht, im 21. Jahrhundert anzukommen.

Das ZDF findet sich mit der Idee, verstaubte Formate aus der Versenkung zu holen, in bester Gesellschaft. Im Konkurrenzkampf mit den Streamingdiensten setzt das lineare Fernsehen auf Retro-Formate. Also auf Sendungen, die es schon vor Netflix und Co. gab und die damals erfolgreich waren. So gab es kürzlich beispielsweise ein Wiedersehen mit den Komikern der „RTL Samstag Nacht“. Diese Neuauflage war wohl auch deshalb so schön, weil sie nur als einmaliges Ereignis geplant war – und deshalb als etwas Besonderes in Erinnerung bleiben wird.

Auch andere Sender surfen auf der Retro-Welle

Sat. 1 lässt dagegen mit „Britt“ eine Nachmittagstalkshow aus den 1990ern wieder aufleben – die nun mit schwachen Quoten startete. Bei Pro Sieben gibt es wieder „TV Total“ – allerdings wirkt der legendäre Stefan Raab nur im Hintergrund mit. Die Liste lässt sich fortsetzen: Eine Neuauflage der populären Gameshow „Der Preis ist heiß“ hat RTL recht erfolgreich wieder mit Harry Wijnvoord als Moderator auf die Bildschirme geschickt. Dazu kommt Ulla Kock am Brink mit der „100 000-Mark-Show“. Einstige Kult-Sendungen wie „7 Tage, 7 Köpfe“ verschwanden jedoch wegen mangelnden Erfolgs sofort wieder von der Bildfläche. Denn viele Retro-Sendungen wirken in ihrer Neuauflage wie das, was sie schließlich sind: Aus der Zeit gefallen. So muss das ZDF auch im Fall von „Wetten, dass . . ?“damit rechnen, dass das Kaminfeuer mit der Zeit erlischt.

