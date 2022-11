11 In Friedrichshafen trifft an diesem Samstag Co-Moderatorin Michelle Hunziker wie zueltzt 2009 wieder auf den Sänger Robbie Williams (links). Foto: dpa/Jochen Lübke

Die Sendung „Wetten, dass...“ und der SPD-Parteitag werden dieses Wochenende Prominente und Politiker nach Friedrichshafen locken. Nimmt Kanzler Scholz womöglich auf Gottschalks Sofa Platz?















Ganz Deutschland wird an diesem Wochenende auf Friedrichshafen schauen. Nicht nur findet zum fünften Mal in der Stadt am Bodensee die Sendung „Wetten, dass...“ statt, es wurde im Vorfeld auch darüber spekuliert, ob der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Sofa von Moderator Thomas Gottschalk Platz nehmen werde. Die Gerüchte kommen daher, dass es an diesem Wochenende ein zweites Großereignis auf dem selben Messegelände geben wird: Der Landesparteitag der SPD, zu der der Kanzler hingegen tatsächlich erwartet wird.

Die 61 000-Einwohner-Stadt bereitet sich seit fast einem Jahr auf die Sendung an diesem Wochenende vor. Laut einer Sprecherin der Messe Friedrichshafen werden allein zu „Wetten, dass...“ 2848 Zuschauer erwartet. Zudem sollte bereits am Freitag das Magazin „Hallo Deutschland“ live aus der Messehalle ausgestrahlt werden. Der Parteitag der SPD wird sich zudem über fünf Tage ziehen.

Eine Häflerin wird auf dem Sofa Platz nehmen

Einer der Gäste der Sendung wird der 58-jährige Oberbürgermeister Andreas Brand sein. „Wir sind gerne Gastgeber“, sagt der parteilose Politiker unserer Zeitung. Die Lage am Bodensee in der Dreiländer-Region von Deutschland, Österreich und der Schweiz sei ideal für die Fernsehshow. „Besonders aber freut mich, dass mit Giulia Gwinn eine Häflerin auf dem Sofa Platz nimmt“, sagt Brand.

Böblingen ist die einzige Stadt in Baden-Württemberg, in der die Kultsendung öfter ausgetragen wurde. Dort fand sie sechsmal statt. Friedrichshafen eigne sich nach Angaben einer Pressesprecherin des ZDF aus geografischer Sicher besonders gut für die diesjährige „Wetten, dass...“ , denn diese sei eine Koproduktion von ZDF, dem Österreichischen Rundfunk (ORF) und dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Was man in der Organisation im Vorfeld dieses Jahr jedoch nicht geschafft habe, sei es gewesen, eine Stadtwette zu organisieren. „Die Planung für eine Stadtwette braucht einen großen Vorlauf und im Frühsommer war nicht abzusehen war, wie die Corona-Lage im Herbst sein wird“, so Schultz.

Die Frage, ob der Kanzler in die „Wetten, dass..?“-Livesendung kommt, ist übrigens fürs Erste beantwortet: Eine Sprecherin des Kanzleramts hat unserer Zeitung bestätigt, dass das nicht der Fall sein werde. Aber wer weiß...