4 Wettkandidat Daniel Rall aus Hornberg öffnet bei seiner Wette im Jahr 2013 mit den Speichen seines Fahrrads Bierflaschen – und wird Wettkönig. Foto: Kästle

Friedrichshafen - Es ist wieder so weit: Am Samstag will Moderator Thomas Gottschalk seine Zuschauer mit dem Showklassiker "Wetten, dass..?" auf eine nostalgische Reise mitnehmen. Und wer möchte momentan nicht in eine Zeit entführt werden, in der vermeintlich alles besser war? Im Bademantel auf dem Sofa kuschelnd für ein paar Stunden Krieg, Krisen oder Pandemie vergessen und sich am viel zitierten "Kaminfeuer der Nation" wärmen?

Auf Comeback folgen weitere Shows

Die Liveshow in Friedrichshafen ist das zweite Comeback der Show: Am 6. November 2021 wollten mehr als 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer Thomas Gottschalk und seiner Co-Moderatorin Michelle Hunziker dabei zusehen, wie sie in Nürnberg skurrile Wetten präsentierten, Stars auf ihrer Couch begrüßten und mehr oder weniger gelungene Sprüche zum Besten gaben.

Wenig verwunderlich, dass das ZDF an den Erfolg anknüpfen will. Nach der Show in diesem Jahr dürfen sich Fans auch 2023 auf eine weitere Ausgabe freuen. Thomas Gottschalk hatte sogar schon verlauten lassen, dass er zu weiteren Sendungen bereit wäre. Doch lässt sich die Wiedersehensfreude endlos wiederholen?

Schatten auf Sendung weicht dem Schein des Kaminfeuers

2014 wurde "Wetten, dass..?" abgesetzt. Drei Jahre zuvor war Thomas Gottschalk nach dem schweren Unfall von Samuel Koch als Moderator der Sendung zurückgetreten. Gottschalk sprach damals davon, dass ein Schatten auf der Sendung liege. Dieser Schatten scheint mit der Zeit dem Schein des Kaminfeuers gewichen zu sein. Was aber bleibt, ist der Staub, den die Show bereits in der Vergangenheit angesetzt hatte. Das Konzept der Sendung wurde jedoch genau so belassen, wie es das Publikum gewohnt ist – und wie es sich viele Zuschauer sicher auch gewünscht haben.

Nur die Tatsache, dass das ZDF die aus Stuttgart stammenden TikTok-Stars Lisa und Lena engagiert hat, um Backstage-Einblicke zu geben und die Show digital zu begleiten, deutet an, dass man versucht, im 21. Jahrhundert anzukommen. Richtet man den Blick aber in die Vergangenheit, dann erinnert man sich auch an den einen oder anderen Kandidaten aus Baden-Württemberg.

Rolf Gäckle (56) aus Villingendorf (Kreis Rottweil) landete vor 20 Jahren bei "Wetten, dass..?". Der Elektriker wollte die Restspannung von alten 9-Volt-Batterien mit seiner Zunge ermitteln. Bei mindestens drei Batterien musste er bis auf ein halbes Volt richtig liegen. Er scheiterte knapp. Sein Wettpate, der US-Schauspieler Dustin Hoffman, musste mit Rocklegende Lenny Kravitz auf die Bühne und das Lied "You Are My Sunshine" singen. Zwei Jahre später kam dann die Überraschung, Gäckle bekam eine zweite Chance. Er wurde nach Peking eingeladen, wo für den chinesischen Ableger von "Wetten, dass..?" eine Sendung aufgezeichnet wurde. Er trat wieder mit seiner Batterie-Wette an, die er dieses Mal gewinnen konnte. 60 Millionen Chinesen sahen damals seinen Auftritt im Fernsehen.

Peter Sauers Wette, die er im November 2010 bei "Wetten, dass..?" präsentierte, kostete den Fernsehsender ZDF rund 30.000 Euro, schätzt der Alpirsbacher. Eine Wippe aus Leimbinder musste angefertigt werden, auf der ein 18 Tonnen schwerer Reisebus mit 45 Passagieren zehn Sekunden lang das Gleichgewicht halten konnte. Sauer, seine Frau Edeltraud und die Passagiere wurden aus dem Schwarzwald nach Hannover gefahren, wo sie vier Tage verbrachten. Nervenaufreibend sei die Vorbereitung gewesen, erinnert sich Edeltraud Sauer. Doch es habe sich gelohnt. Die Wette gewann Peter Sauer. "Die Aftershow-Party war klasse", schwärmt der 78-Jährige noch heute. Und auch in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) wurde dem Busfahrer bei seiner Rückkehr ein feierlicher Empfang bereitet. Das Telefon der Familie Sauer stand tagelang nicht mehr still. Tatsächlich habe er Angebote für ähnliche Shows aus Holland und Japan bekommen, berichtet Sauer. Doch der Alpirsbacher hat sie alle ausgeschlagen. Eine Rückkehr zu "Wetten dass...?" – ja, darüber ließe sich aber reden.

Vor gut 15 Jahren haben die damals sechs- und neunjährigen Silas und Kim Baumann aus dem Rottweiler Stadtteil Zepfenhan das Millionen-Publikum verzaubert. Fernsehzuschauer aus ganz Deutschland haben mit dem Geschwisterpaar mitgefiebert. Ihr Wetteinsatz: Die beiden mussten anhand eines Strichcodes die dazugehörige Verpackung erkennen. Heute fällt es den Geschwistern natürlich schwer, das Wissen wieder aufzurufen, doch am 26. Januar 2008 haben die beiden voll abgeräumt. Bei einer Quote von fünf aus fünf haben Silas und Kim ihre Wette gewonnen und ihre Heimat damit stolz gemacht. Als Preis wartete am Ende eine Reise nach Südafrika zu den Pinguinen.

Weitere Ex-Kandidaten aus der Region

Im Dezember 2012 war der Kajakfreestyler Helmut Wolff aus Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) als Teilnehmer bei der Unterhaltungsshow zu Gast. Mit einer Gruppe aus 50 Kanuten im Alter von 8 bis 55 Jahren, die in kurzer Zeit möglichst viele Eskimorollen machten, begeisterte er bei der Außenwette.

Im Mai 2010 hatte Daniel Rall aus Hornberg (Ortenaukreis) seinen ersten Auftritt bei "Wetten, dass..?" – sogar auf Mallorca. Ohne abzusetzen, übersprang der 23-Jährige mit dem BMX-Rad in zwei Minuten 15 Hürden. 2013 war er in Friedrichshafen erneut dabei. Rall hatte mit den Speichen seines Bikes Bierflaschen geöffnet und wurde mit großem Abstand Wettkönig.

Schwenninger macht bei Außenwette mit

Besonders spannend wird für viele Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis, wenn Gottschalk am Samstag die Außenwette ankündigt. Denn der Kandidat Max Mager (26) kommt gebürtig aus Schwenningen. Gemeinsam tritt er mit seinem Freund und Arbeitskollegen Max Baier (28) aus Freiburg an.

Die Beiden kennen sich seit rund vier Jahren. Kennengelernt haben sie sich bei ihrer Arbeit im Europa-Park. Dort absolviert Mager bei MackMedia ein duales Studium im Bereich Medien und Design.

Privat ist er ein begeisterter Handballer – seit seinem vierten Lebensjahr spielt er für die TG Schwenningen und mittlerweile auch für TuS Ringsheim. Über die eigentliche Wette dürfen die beiden nichts verraten, denn sie sind vertraglich zum Schweigen verpflichtet.