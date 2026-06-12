Wette verloren – trotzdem gefeiert: Auch Freibier lockt die Calwer nicht

Seit fast 30 Jahren unterhält Calw partnerschaftliche Kontakte nach Weida, eine Stadt mit rund 8000 Einwohnern im thüringischen Landkreis Greiz. Am kommenden Wochenende nun nimmt die AH-Mannschaft des FC Thüringen Weida an der Deutschen Meisterschaft im Alt-Herren-Fußball in Rutesheim teil. Und anlässlich dieses Besuches in der Calwer Nachbarschaft haben die Fußballer und Bürgermeister Udo Geldner Calw herausgefordert. Denn die Sportler übernachten in Calw und sie haben gewettet, dass es nicht gelingt, mindestens 500 Calwer Bürger zum Empfang der Mannschaft vor dem Rathaus zu versammeln.

Bereits um 17 Uhr war dann allerdings schon abzusehen, dass Calw die Wette wohl nicht gewinnen würde. Denn da waren geschätzt weniger als 100 Calwer auf dem Marktplatz. Allmählich füllte sich der Marktplatz dann noch etwas, aber nicht genug.

Gute Stimmung – zu wenige Calwer

Um zu überprüfen, ob die Wette gewonnen wurde, sollten dann eigentlich 500 Bändchen verteilt werden. Aber das war gar nicht nötig, zu deutlich war zu sehen, dass Calw die Wette an diesem Tag nicht mehr gewinnen würde. Als der schwarze Bus der Weidaer Fußballer auf dem Marktplatz einfuhr, wurde er zwar mit großem Applaus begrüßt, allerdings von lediglich etwa 200 Calwern.

Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. „Schön, dass ihr da seid“, begrüßte Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Ott die Delegation aus Weida. Ott vertrat den verhinderten OB Florian Kling, der an diesem Nachmittag von einer Tagung aus Berlin anreiste und erst gegen 18 Uhr auf dem Marktplatz eintraf. „Uns verbindet inzwischen eine tiefe Freundschaft“, so Ott weiter.

„Die Bierrechnung geht auf uns“

Er gab dann auch offen zu, dass die Wette verloren sei: „Wir haben es nicht geschafft, die Bierrechnung geht auf uns. Das ist uns aber auch eine Freude“, beteuerte er.

Gut gelaunt nahmen die Weidaer zur Kenntnis, dass sie gewonnen hatten. Aber auch das war an diesem Tag nicht so wichtig. „Vielen Dank, liebe Calwer, dass ihr hier seid“, sagte Weidas Bürgermeister Udo Geldner, und er fügte an: „Die Wette ist völlig wurscht, wir feiern zusammen. Die Truppe wird zeigen, was sie drauf hat, und jetzt lasst uns einen schönen Abend haben.“

500 Thüringer „Roster“ und 100 Liter Freibier

Nick Schubert, der Vorsitzende des Fußballvereins, freute sich besonders darüber, dass die Stadtfahne seiner Heimatstadt am Schaber-Haus gehisst wurde. Die Mannschaft nehme nun zum vierten Mal in Folge an der Deutschen Meisterschaft teil, aber „so einen herzlichen Empfang hatten wir noch nie“.

Als Gastgeschenk brachten die Fußballer 500 Thüringer „Roster“, also Rostbratwürste, mit, die frisch gegrillt und kostenlos an die Besucher verteilt wurden. Da wollte sich dann Ott nicht lumpen lassen und löste die Wettschulden gleich ein: „Die nächsten 200 Halben gehen auf die Stadt“, rief er zur Freude der Besucher auf dem Marktplatz.

Nach dem Eintreffen des Calwer OBs gab es dann noch einen kleinen Wettstreit an der Torwand – an dem auch die beiden Stadtoberhäupter teilnahmen. Gespielt wurde immer eins gegen eins, abwechselnd. Zuerst hatte man drei Versuche unten, dann drei oben. Weder der eine noch der andere Bürgermeister hat getroffen. Jürgen Ott ließ sich gleich noch einmal zu einer Wette hinreißen: Wenn er nicht trifft, muss er einen Tag lang Bratwürste in Weida auf dem Weihnachtsmarkt grillen - „ein Treffer reicht und du brätst nicht“. Er hat nicht getroffen.

Immerhin: Am Ende des Torwandschießens stand es 4:2 für Calw. Wenigstens hier waren die Calwer also erfolgreich.