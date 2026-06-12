Wette verloren – trotzdem gefeiert: Auch Freibier lockt die Calwer nicht

100 Liter Freibier – aber wer zahlt, Calw oder die thüringische Partnerstadt Weida? Diese Frage wurde am Donnerstagnachmittag klar entschieden.
Seit fast 30 Jahren unterhält Calw partnerschaftliche Kontakte nach Weida, eine Stadt mit rund 8000 Einwohnern im thüringischen Landkreis Greiz. Am kommenden Wochenende nun nimmt die AH-Mannschaft des FC Thüringen Weida an der Deutschen Meisterschaft im Alt-Herren-Fußball in Rutesheim teil. Und anlässlich dieses Besuches in der Calwer Nachbarschaft haben die Fußballer und Bürgermeister Udo Geldner Calw herausgefordert. Denn die Sportler übernachten in Calw und sie haben gewettet, dass es nicht gelingt, mindestens 500 Calwer Bürger zum Empfang der Mannschaft vor dem Rathaus zu versammeln.