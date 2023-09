Manuela Esposito ist eine von 33 Top-Hairstylisten aus Deutschland, die vom 6. bis 11. September auf Einladung des Creative Directors der New York Fashion Week New York, Gary Baker, gemeinsam nach New York fliegen, um die Models der Fashion Shows bühnenreif und spektakulär für ihre Auftritte zu frisieren.

Möglich machte die Aktion Grenzenlos, die Friseur-Initiative von drei namhaften, international tätigen Friseurunternehmern: Hussein Saleh, Maher Aslan und Robert Zimmermann. Ein hartes, fleißiges und auch emotionales Bootcamp liegt hinter Manuela Esposito, Inhaberin des Salons Hairzstück in Bad Liebenzell. Gemeinsam mit 32 Kolleginnen und Kollegen wurde sie auf alle Anforderungen für die weltgrößte Fashion Show in New York vorbereitet und gecoacht.

Modewoche Gary Baker, Creative Director der Fashion Week, kam persönlich aus Kalifornien nach Hannover in die Haarwelt, um die Hairstylisten für ihren Einsatz im September in New York zu trainieren. Und das war kein Zuckerschlecken, sondern anstrengend für alle. Wer die großen Shows kennt, weiß, wie eng und blitzschnell getaktet der Ablauf solcher Shows hinter den Kulissen ist. Die New York Fashion Week ist eine viermal jährlich in New York City stattfindende, spektakuläre Modewoche für die neueste Damen- und Herrenmode der Top-Fashion-Designer. Sie ist eine der wichtigsten und meistbeachteten Veranstaltungen dieser Art weltweit und zählt neben London, Paris und Mailand zu den vier bedeutendsten Modewochen der Welt, den Big Four. In mehr als 60 Haupt-Shows präsentieren die wohl wichtigsten Modedesigner ihre Trends, ihre neuen Frühjahr-/Sommer-Kollektionen den Medien, Einkäufern und Stars der Mode- und Showbranche aus aller Welt, die in der „front row“, der ersten Reihe, eng zusammenrücken.

Hoher Zeitdruck

Persönliche Eindrücke von Manuela Esposito Manuela Esposito ist immer noch geflasht von allen Eindrücken und dem Input dieses Bootcamp-Wochenendes, heißt es in einer Pressemitteilung von Grenzenlos. Beeindruckt hat Esposito besonders, wie 33 unterschiedliche Stylisten, egal, was sie können und wer und was sie sind, komplett gemeinsam bei „Null“ starteten und sich sofort bei teils schwierigen Aufgaben unter hohem Zeitdruck gegenseitig halfen: „New York ist meine Lieblingsstadt und ich wollte immer schon dort einmal arbeiten, notfalls sogar als Taxifahrerin. Als ich das Angebot bekam, war das schon eine Herausforderung für mich, weil ich eigentlich auf Farben und nicht auf Steckfrisuren spezialisiert bin. Im Bootcamp traf sich dann eine richtig bunte Truppe an Friseurkollegen. Ich habe mir eigentlich keine Sorgen gemacht, da auf den Shows nicht wirklich aufwendige Frisuren zu sehen sind. Doch dann kam Gary Baker – und alles war plötzlich auf „Null“! Für jeden! Diese Aufgabe hat nichts mit dem normalen Salonalltag zu tun. Meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Ich habe es mir tatsächlich einfacher vorgestellt. Plötzlich kam ich mir vor, als wäre ich wieder ein Azubi. Wir sollten zum Bespiel einen Pferdeschwanz machen – und das stellte sich als die schwierigste Aufgabe heraus. Gary war streng, sehr anspruchsvoll und hatte wirklich überall etwas auszusetzen. Er hat uns trotzdem auf eine sehr liebevolle, direkte und sehr deutliche Weise gecoacht. Ich bin froh, dass wir vor Ort in New York dann entscheiden können, ob wir selbst stylen oder nur assistieren wollen, wenn uns eine Aufgabe nicht so liegt. Ich bin richtig gespannt, was uns in New York erwartet! Ich werde auf jeden Fall danach noch eine Woche Urlaub in meiner Lieblingsstadt machen!“, schildert Esposito ihre Eindrücke. Sie kann es kaum noch abwarten, in den Flieger zu steigen.

Karriere von Manuela Esposito Der 33-jährigen Friseurmeisterin mit italienischen Wurzeln war schon im Kindergarten klar, dass sie Friseurin werden wollte. Ihr erster Ausbildungssalon bot jedoch keine gute Ausbildung und sie wechselte kurzfristig in einen Salon der Friseurkette Klier, wo sie ihre Ausbildung beendete. Direkt im Anschluss an die Lehre besuchte sie die Meisterschule in Konstanz und erhielt 2013 ihren Meisterbrief.

Esposito kehrte zurück in ihren Ausbildungsbetrieb und erhielt bereits ein Jahr später das Angebot der Salonleitung in einer anderen Filiale. Erfolgreich führte sie diesen Salon mit sieben Mitarbeitern und drei Auszubildenden und wurde in den Prüfungsausschuss der internen Gesellenprüfungen berufen. Seit 2017 ist sie stellvertretende Vorsitzende im Prüfungsausschuss für die Handwerkskammer Ulm und nimmt jährlich die Prüfung der angehenden Friseurtrainer ab.

Haare färben als große Leidenschaft

2016 wagte Esposito den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete ihren eigenen Salon. Haare färben war immer ihre Leidenschaft und 2018 konnte sie die Ausbildung zur staatlich geprüften Coloristin abschließen. Für ihre Spezialisierung auf Farbtechniken wird sie von ihren Kundinnen geliebt. Sämtliche Strähnentechniken sind ihre Leidenschaft.

Esposito betreibt ihren Salon Hairzstück seit der Eröffnung allein und ist stolz darauf, beliebte Anlaufstelle in der Umgebung für Balayage-Techniken und Farbkorrekturen sowie seit einem Jahr zusätzlich als einzige im gesamten Umland für Haarverlängerungen und Verdichtungen mit der in Deutschland immer beliebter werdenden Tressentechnik zu sein.

Die Initiative Grenzenlos Grenzenlos

geht nicht neue Wege, sondern möchte sie mit Gleichgesinnten entdecken, kreieren und verbessern. Grenzenlos steht für den Berufsstand ein und bündelt alle Interessen. Zusammen mit Lieferanten und der Industrie soll eine erfolgreiche Zukunft für die Branche erreicht werden.

