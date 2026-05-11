Wettbewerb „Jugend forscht junior“: Jungforscher der GMS Neubulach sorgen beim Landesfinale für Aufsehen

Die Schule hat beim Wettbewerb „Jugend forscht“ abgeräumt: zwei Projekte, zweimal Treppchen, Sonderpreise und eine Auszeichnung für herausragende MINT-Förderung.
Am 7. und 8. Mai trafen sich beim Landesfinale von „Jugend forscht junior“ in Balingen die besten Nachwuchsforscher Baden-Württembergs. Unter dem diesjährigen Wettbewerbsmotto „Maximale Perspektive“ präsentierten 108 Kinder und Jugendliche aus den Jahrgängen 2011 bis 2016 insgesamt 61 Projekte, heißt es in einer Pressemitteilung der GMS Neubulach.