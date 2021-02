So soll die Kriminalpolizeidirektion in Calw aussehen

1 So soll das Polizeigebäude im Hirsauer Wiesenweg aussehen. Heute steht dort noch das Betonwerk. Foto: Visualisierung: bez+kock architekten

Ein Preisgericht hat über die Vorschläge für den Neubau der Kriminalpolizeidirektion und des Polizeireviers Calw entschieden: Nach intensiven Beratungen sprach sich die Jury am Mittwoch in der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim einstimmig für den Entwurf des Büros bez+kock architekten aus Stuttgart aus.

Calw - Dies teilte das Landesfinanzministerium am Donnerstagabend mit. Die Jury war unter anderem mit Vertretern aus Ministerien, dem Polizeipräsidium Pforzheim, dem Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, der Stadt Calw sowie freiberuflichen Architekten besetzt.

Nach dem Urteil der Jury besteht die städtebauliche Grundidee des Siegerentwurfs aus einer differenzierten Gebäudeanlage, die auf die stadträumliche Situation sensibel reagiere und sich geschickt und maßstäblich einfüge. Mit der Fassadenverkleidung aus dunklen Holzschindeln soll ein Bezug zu örtlichen Traditionen und bewährter Handwerklichkeit aufgebaut werden. Im Zusammenwirken mit der Reihung der weiß lackierten Fenster entstehe ein Bild, das Vertrautheit ausstrahle.

Am Hirsauer Wiesenweg

Im Rahmen der Evaluation der Polizeistrukturreform war festgelegt worden, dass die Kriminalpolizeidirektion des zum 1. Januar 2020 eingerichteten Polizeipräsidiums Pforzheim zusammen mit dem örtlichen Polizeirevier Calw auf einem Areal am Hirsauer Wiesenweg in Calw neu untergebracht werden soll. Mit dem Neubau sollen die derzeit verteilten Organisationseinheiten am neuen Standort zusammengeführt werden.