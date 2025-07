Mit der Siegerehrung am Sonntagvormittag im Kleinen Saal des Konzerthauses endeten drei ereignisreiche Tage mit acht Wettbewerben im Rahmen der Harmonika-Stadtmeisterschaften 2025.

Mit dem Mundi-Mitmachlied von Hans-Günther Kölz eröffneten alle teilnehmenden Grundschüler die mit viel Spannung erwartete Siegerehrung. Es war die 28. Stadtmeisterschaft infolge, die vom Hohnerklang organisiert wurde.

Die Ursprünge dieser Meisterschaft gehen zurück bis ins Jahr 1950. Hauptorganisatorin im Jahr 2025 war Kathrin Gass. „Bei den Leichtathleten kann man mit Zeiten messen“, sagte Frank Kitzke, der Vorsitzende des Hohnerklangs, der die Ehrung moderierte und mit Blick auf das Jurorenteam „bei der Musik ist dies etwas schwieriger“.

Seit Jahren herausragende Leistungen

Die Trossinger Schüler und Jugendlichen haben wie seit vielen Jahren herausragende Leistungen gezeigt und die Entscheidungen den Juroren nicht ganz leicht gemacht, so dass es viele Prädikate „hervorragend“ gab. Die wettbewerbshöchste Punktzahl mit 47,5 Punkten, die es sehr selten gibt, wie Kathrin Gass betonte, erspielte sich ein gemischtes Trio in der Kategorie 5c (Erwachsene), mit Samuel Mate und Michael Ephraim Hotz mit der Mundharmonika und Naoko Nebl am Klavier.

Für einige Teilnehmer kam erschwerend hinzu, dass sie in einer höheren Kategorie antreten mussten, wie ihre Altersgenossen. Der Grund hierfür ist, dass der jeweilige Sieger des vergangenen Jahres in der nächst höheren Kategorie antreten muss, was eine besondere Herausforderung darstellt. Neu in diesem Jahr war, dass alle Teilnehmer neben einer Urkunde auch eine Medaille erhielten, was bei den jungen Musikerinnen und Musikern sehr gut ankam.

Stadtmeister mit 45 Punkten

Die Urkunden, Präsente, Pokale und Medaillen wurden im Wechsel von Bürgermeisterin Susanne Irion und Gerhard Müller von der Firma Hohner übergeben. Höhepunkt war die Kürung des neuen Mundharmonika-Stadtmeisters.

Mit 45 Punkten und dem Prädikat hervorragend hat sich Paul Engesser den diesjährigen Stadtmeistertitel erspielt. Begleitet wurde er am Klavier von Monja Heuler. Überreicht wurde ihm der Wimpel, auf dem jetzt sein Name eingraviert wird, von Vorgängerin Selina-Sophie Binefeld.

Der zum Stadtmeistertitel zugehörende Helmuth-Herold-Ehrenpreis wurde in diesem Jahr von Carola Gehring, die einen Tag zuvor als Hohnerklang-Ehrenmitglied ernannt wurde, gestiftet. Der von Ernst Burgbacher geschaffene Wanderpokal für die „Mundharmonika-Solisten Junioren“ ging in diesem Jahr an Eva Boße für ihren Siegertitel Toledo.

Auf dem Wimpel des Akkordeon-Stadtmeisters wird zum zweiten Mal in Folge der Name von Leon Ermisch verewigt. Der alte ist somit auch der neue Akkordeon-Stadtmeister 2025.

Sieger und Platzierte

Die Sieger

der Harmonika-Stadtmeisterschaft 2025, Kategorie 1, Solisten Mundharmonikas Junioren: Eva Boße – Siegertitel Toledo (42 Punkte), Prädikat hervorragend.

Kategorie 2

Solisten Mundharmonika Klasse 5-8: Harmonika-Stadtmeister 2025 Paul Engesser – Siegertitel Five Pieces (I. Caprice, II. Cradle Song, III. Russian Dance) (45 Punkte) Prädikat hervorragend.

Kategorie 3a

Mundharmonika Solisten bis Klasse 2: Emilia Milazzo – Siegertitel Oh Susanna (37 Punkte) ausgezeichnet.

Kategorie 3b

Mundharmonika Solisten Klasse 3: Rahela Barbacariu – Siegertitel Freude schöner Götterfunken (40,5 Punkte) ausgezeichnet.

Kategorie 3c

Mundharmonika Solisten Klasse 4: Mundharmonika-Stadtmeisterin 2025 Grundschule Daria Mihaela Soos – Siegertitel Anemone (45 Punkte) hervorragend.

Kategorie 4a

Duos/Spielgruppen Mundharmonika bis Klasse 4: Ilinca-Maria Soos und Daria-Mihaela Soos – Sarie Marais (43 Punkte) Prädikat hervorragend.

Kategorie 4b

Duos/Spielgruppen Mundharmonika ab Klasse 5: Emma Johanna Viel und Selina-Sophia Binefeld – Siegertitel Sherele (43,5 Punkte) Prädikat hervorragend.

Kategorie 5a

Gemischte Gruppen bis Klasse 4: Rosalie Schmidt (Mundharmonika) und Konstantin Schmidt (Akkordeon) – Siegertitel Oh when the saints (33,5 Punkte), Prädikat ausgezeichnet.

Kategorie 5b

Gemischte Gruppen ab Klasse 5: Melina Metzler (Klavier) und Karina Risch (Mundharmonika) – Siegertitel Nordic Lights (36,5 Punkte), Prädikat ausgezeichnet.

Kategorie 5c

Gruppen Erwachsene: Samuel Mate und Ephraim Hotz (Mundharmonika), Naoko Nebl (Klavier) – Siegertitel Largo aus der Sonate e-moll Duettino (47,5 Punkte) Prädikat hervorragend.

Kategorie 6

Mundharmonikas Erwachsene: Michael Ephraim Hotz – Siegertitel Winter Steps, Chiquilin de Bachin (44 Punkte) Prädikat hervorragend.

Kategorie 2

Solisten Akkordeon ab Klasse 5: Akkordeon-Stadtmeister 2025 Leon Ermisch, Siegertitel Im Sauseschritt, Synkopenplausch, Flair de Paris (41 Punkte), Prädikat hervorragend.

Kategorie 3a

Solisten Akkordeon Klasse 2: Grundschul-Akkordeon-Stadtmeister 2025 Konstantin Schmidt – Siegertitel Cancan aus Orpheus in der Unterwelt (28 Punkte) sehr gut.

Kategorie 3b

Solisten Akkordeon Klasse 3: Jakob Staiger – Siegertitel Vorhang auf, Michael row the boat ashore, Tiritomba (29,5 Punkte) Prädikat sehr gut.