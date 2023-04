Lioba Weber überzeugt bei Wettbewerb in Todtnauberg die Fachjury mit handgefertigten Bäumen und Zäunen als Verzierung.









Wie ihre 13 Geschwister hat auch Lioba Weber das Backen von ihrer Mutter gelernt, erzählt sie voller Stolz. Jeden Sonntag habe es bei der Großfamilie Himmelsbach, so ihr Mädchenname, vier Kuchen gegeben, die die Geschwister gemeinsam mit der Mutter gebacken hatten. Ihr Bruder Norbert, der sie zusammen mit Tochter Birgit und deren Mann Berthold zum neunten Schwarzwälder Kirschtortenfestival in Todtnauberg begleitete, habe sogar selbst auch schon einmal beim Festival mitgemacht.

Ein Schlager hilft bei der Hobbybäckerin bei der Inspiration

Ganz ruhig und konzentriert sei sie am Sonntag gewesen, sie habe sogar die Fernsehkameras komplett ausgeblendet und sich nur auf ihre Arbeit konzentriert, berichtete Weber. Sie freut sich sehr, dass sie gleich zwei erste Preise ergattern konnte. Neben dem Titel für die leckerste Schwarzwälder Kirschtorte bekam sie auch den Kreativpreis für die schönste Torte überreicht. Als Belohnung gab es ein Geldpräsent sowie einen Gutschein für eine Veranstaltung in der Ravennaschlucht.

Bereits zum sechsten Mal hat Weber beim Wettbewerb in Todtnauberg mitgemacht, in der Vergangenheit hat sie dort auch schon gewonnen. Sie sei leidenschaftliche Hobbybäckerin, für Familienfeiern backe sie immer sehr gerne und auch für das Wittelbacher Dorffest habe sie immer gerne Torten kreiert. Insbesondere gefalle ihr das Verzieren ihrer Torten, deshalb habe sie sich am Sonntag dabei besonders viel Mühe gegeben.

Im Vorfeld überlegte sie sich genau, wie sie ihre Schwarzwälder Kirschtorte verzieren könnte. Aufgrund des Schlagers „Die Kirschen in Nachbars Garten“ kam Weber auf die Idee, ihre Torte mit handgefertigten Kirschbäumchen und Gartenzäunen zu dekorieren, was der fachkundigen Jury und auch der Bäckerin selbst ausgezeichnet gefiel.

Der Wettbewerb in Todtnauberg findet alle zwei Jahre statt, die Ausgabe 2021 war aufgrund der Pandemie jedoch nur online. Damals habe sie nicht mitgemacht, erzählt Weber. In Präsenz wollte sie jedoch noch mal ihr Glück versuchen. Und ihr Erfolg blieb auch anderen Medien nicht verborgen. Per Telefon wurde die Wittelbacherin live in SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ zugeschaltet. Dort durfte sie vom Wettbewerb an sich und ihrer Siegerkirschtorte berichten. Ob Weber noch mal am Todtnauberger Kirschtortenfestival teilnehmen wird, weiß sie noch nicht. Klar ist aber: Sie will weiterbacken.

Das Festival

Die Schwarzwälder Kirschtorten wurden von einer fachkundigen Jury auf der Bühne bewertet. Boden und Sahne hatten die Kandidaten bereits vorbereitet. Nur 20 Minuten blieben den Teilnehmern auf der Bühne, um ihre Torte fertigzustellen und zu dekorieren. Bei den Profis traten fünf Kandidaten an und bei den Hobbybäckern waren es 15 – darunter Lioba Weber. Während bei den Profibäckern vor allem auf die Technik geachtet wurde, wurden bei den Hobbybäckern Geschmack und Kreativität bewertet. Moderiert wurde der Wettbewerb von Fernsehmoderator und Sänger Hansy Vogt, der am Sonntag in Todtnauberg zum neuen Botschafter für die Schwarzwälder Kirschtorte ernannt wurde.