Der Schwarzwälder Automobilclub richtete erneut in Schwenningen einen Doppel-Lauf zur Südbadischen Slalommeisterschaft für den Rennsportnachwuchs aus.

Die Doppelveranstaltung mit à zwei Läufen der Südbadischen Meisterschaft für den Slalomnachwuchs wurde wiederum im Industriegebiet Ost ausgefahren.

Insgesamt 22 Fahrerinnen und Fahrer starteten zum schnellen Tanz um die eng abgesteckten Pylonen auf dem Parkplatzterrain der Firma Müga, früher Maschinenfabrik Steinel, welches der SAC viele Jahre für seine „Hammerstatt-Revivals“ auch als Fahrerlager nutzte.

Das Kurvenlabyrinth für die Einzelzeitprüfungen schlängelte sich zum Großteil parallel zur Albertistraße über einen knapp 800 Meter langen Parcours hindurch. Nach einem vorgeschriebenen Trainingslauf wurden in jeweils zwei Läufen die Meisterschaftsrennen des „Youngstercups“ ausgefahren.

Zwei nach dem Reglement der Gruppe N für Serienfahrzeuge präparierte Opel Corsas stellte für den Motorsportevent der ADAC-Südbaden zur Verfügung. Der SAC setzt ein gleiches 100 PS starkes Auto mit dem Blitz-Emblem auch selbst ein.

In den Cockpits

Der Rennsportnachwuchs im Alter von 15 bis 23 Jahren schlüpfte in die Cockpits der rund 100 PS starken Fahrzeuge. Diese verfügten über die im Motorsport relevanten Sicherheitsfeatures wie Überrollbügel und Renngurte und wurden vom ADAC Südbaden gestellt. Federführung der SAC-Veranstaltung hatten der Vorsitzende Joachim Konopka und Andreas Wilhelm, der Sportleiter des Traditionsvereins, inne. Ein Team von 30 Helfern machte das Ereignis erst möglich.

Bei ihrem Heimspiel klassierten sich die SAC-Piloten Celine Kilimann, Marcus Graf und Damon Faustinelli im vorderen Mittelfeld.

Nachtslalom im September

Am 27. September kommt es dann zu einer weiteren Slalom-Veranstaltung: Der SAC trägt nach dem erfolgreichen Erstausrichtung im Vorjahr auf dem Schwenninger Flugplatz wiederum einen Nachtslalom aus. Beim Endlauf des ADAC Südbaden- Youngstercups wird sicherlich wieder große Le Mans-Atmosphäre in der schnellen Nacht generiert werden.

Ein Fahrradturnier

Der Traditionsverein richtet zudem zu Schulferienbeginn am 1. August auf dem Verkehrsübungsplatz bei der Messe in Schwenningen sein Fahrradturnier in Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege im Rahmen des Kinderferienprogramm aus. Die Veranstaltung soll die Geschicklichkeit der Kinder auf dem Fahrrad verbessern helfen und damit auch zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. Für den Nachmittag ist obendrein ein Geschicklichkeitsprüfung für Motorradfahrer geplant.

Für den 2. Oktober plant der Traditionsverein wiederum ein Oldtimer-Treffen. Es soll auch eine kleine Reminiszenz an die legendären vier Schwenninger Hammerstatt-Rennen sein. Vor 75 Jahren, im September 1950, wurde die Kultveranstaltung zum ersten Mal ausgefahren.