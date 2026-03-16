Wettbewerb in Rottweil: Schreibspuren feiern 2027 ihren 30. Geburtstag – mit besonderem Motto

2027 feiert der Schreibspuren-Wettbewerb in Rottweil 30. Geburtstag. Dabei waren die Herausforderungen wohl noch nie so groß wie jetzt.
Freud und Leid liegen bei den „Schreibspuren“ nah beieinander: Eigentlich sollte die Freude über das bevorstehende Jubiläum im Fokus stehen, stattdessen war das zentrale Thema bei der Hauptversammlung des gleichnamigen Vereins die Zukunft des Literatur-Wettbewerbs. Denn Themen wie Künstliche Intelligenz und die abnehmende Bereitschaft der Schüler, Zeit in das Verfassen von literarischen Texte zu investieren, stellen die Organisatoren vor große Herausforderungen.