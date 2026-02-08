Wettbewerb in Rottweil: Das sind die besten Nachwuchsklepfer

Beim Fünfkampf an der Goaßl hatte die Jury des Rottweiler Klepferwettbewerbs die Qual der Wahl. 50 Kinder nahmen am Samstagnachmittag teil – und viele waren schon richtige Profis.
Schon von Weitem waren die lauten und rhythmischen Peitschenschläge zu hören. Wer sich um den abgesperrten Bereich vor dem Alten Rathaus herum ein Plätzchen zum Zuschauen ergattern konnte, war gut beraten, sich bei Schuhmachermeister Karlheinz Auch oder den Mitarbeitern des Kinder- und Jugendreferats noch schnell ein paar Ohrenstöpsel zu besorgen.