Wettbewerb in Kippenheim: Experten- und Hobbyschützen legen sich beim 36. Sommerbiathlon ins Zeug

1 Durchatmen, innehalten und abdrücken: Beim Sommerbiathlon mussten die Teilnehmer ein ruhiges Händchen beweisen, um ihre Ziele zu treffen. Foto: Schillinger-Teschner Der Sommerbiathlon lockte zum 36. Mal viele Profi- und Hobbysportler nach Kippenheim.







Martina Schottmüller, Rudolf Herzog, Dominik Kopf und alle anderen vom Schützenverein Kippenheim, die an der Organisation beteiligt waren, begrüßten Teilnehmer und Zuschauer am Biathlon-Wochenende sichtlich strahlend in einem einheitlichen Outfit zum 36. Sommerbiathlon. Am Samstag wurden die Landesmeisterschaften Sommerbiathlon Luftgewehr im Sprint- und Massenstartwettbewerb ausgetragen. In beiden Disziplinen gingen sieben Teilnehmer an den Start. Mit einer guten Platzierung konnte man sich für die deutsche Meisterschaft im Sommerbiathlon mit dem Luftgewehr in Clausthal-Zellerfeld im Harz qualifizieren.