16 Hähne krähten in Jettingen am Rande der Kreisjungtierschau um die Wette. Den Sieg trug der Hahn von Lokalmatadorin Cora Herrmann davon.

Rund 40 Züchter aus dem gesamten Kreis Böblingen präsentierten in Jettingen insgesamt 326 Tiere: Geflügel und Kaninchen. Vor allem am zweiten Tag durften sich die Organisatoren der Jettinger Kleintierzüchter über eine große Resonanz im Vereinsheim und der Ausstellungshalle freuen. Das Bewirtungsteam hatte alle Hände voll zu tun.

Gut krähen hatten zudem 16 Hähne, die von ihren Züchtern bei der siebten Auflage des Jettinger Hahnen-Wettkrähens ins Rennen geschickt wurden. Der Wettbewerb beim Jettinger Züchterheim hat sich gut etabliert und soll auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden, wie Gerhard Stähle feststellte. Zusammen mit Martin Baur und Ben-David Herrmann hatte der Vorsitzende der Kleintierzüchter exakt eine halbe Stunde lang per Strichliste ermittelt, welcher Hahn am öftesten kräht.

Sieger wurde am Ende der Zwerg-Italiener von Jungzüchterin Cora Herrmann, der sage und schreibe 81 Mal gekräht hatte – was bislang absoluter Rekord ist. Mit deutlichem Abstand folgte dahinter der prächtige Große Italiener von Ben-David Herrmann, der 44 Mal gekräht hatte, und den dritten Platz belegte der Holländische Zwerghahn von Lean Puchner für 41-maliges Krähen.

Stähle freut sich über neue Züchter

Bereits seit etlichen Jahren ist der Jettinger Verein bewährter Ausrichter der Kreisjungtierschau. „Diese Jahr sind einige neue Züchter dabei“, freute sich Gerhard Stähle. Darüber hinaus lobte der Vorsitzende der Jettinger Kleintierzüchter die gute Zuchtqualität der ausgestellten Tiere, die von den fünf Preisrichtern bei der Jungtierbewertung bestätigt wurde.

Und so gab es auch zahlreiche Preise für die erfolgreichen Züchter, die bei der Siegerehrung vergeben wurden. Die Kür des besten Jugendzüchters fiel in diesem Jahr auf den Jettinger Nachwuchszüchter Sam Stähle (Appenzeller Zwergbarthühner), während die Lokalmatadoren Jessica Herrmann (Zwerg-Italiener) und Bernhard Baur (Zwerg-Welsumer) die besten Zwerghühner ausgestellt hatten.

Viele Preise bleiben in Jettingen

Die Preise für das beste Großgeflügel gingen an die Jettinger Züchter Christa Quendt (Sulmtaler weiß) sowie Andreas Baur (Bergische Kräher). Für die beste Taube wurde Bernd Schramm aus Jettingen (Niederländische Schönheitsbrieftaube) ausgezeichnet. Bei den Kaninchen ging der Preis für den besten Rammler an Ignazio Salemi aus Schönaich (Großchinchilla) und für die beste Häsin an Manfred Mittmann aus Böblingen (Blaue Wiener).