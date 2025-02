Wettbewerb in Freiburg: Tanzgarde Weilheim bereitet sich auf Landesgrillmeisterschaft vor

Wettbewerb in Freiburg

1 Sieben Frauen aus Weilheim mischen eine Männerdomäne auf: Was Conny Eberwein, Viviane Kopf, Iris Diaz Garcia, Nicole Glück, Bea Stauß, Alice Endreß und Judith Lämmle wohl aus den Zutaten Rote Wurst, Schwarzwälder Schinken und Rote Zwiebeln bei der Landesgrillmeisterschaft zaubern? Foto: Eberwein

Nach dem Erfolg bei der Grillmeisterschaft von Antenne1 im vergangenen Sommer, probieren sich die Damen der Tanzgarde Weilheim nun an der Landesgrillmeisterschaft Baden-Württemberg. Am 15. März gilt es in Freiburg vier Gänge zuzubereiten.









Die Empfehlung kam von höchster Stelle. Grillweltmeister Tobias Walker, der beim Entscheid der Antenne1-Grillmeisterschaft im vergangenen Sommer in der Jury saß, attestierte den damals vier Frauen der Tanzgarde Weilheim das Potenzial für die Teilnahme an der Landesgrillmeisterschaft in Freiburg.