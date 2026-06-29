Wettbewerb in Baiersbronn: Nach Gartenschau – so soll die Begeisterung für blühende Gärten lebendig bleiben

Prachtvoll bepflanzte Vorgärten, wilde Naturgärten und versteckte grüne Oasen werden beim Blumenschmuckwettbewerb in Baiersbronn gesucht.
Mit dem Blumenschmuckwettbewerb unter dem Motto „Im Wandel der Zeit“ möchte der Obst- und Gartenbauverein Baiersbronn die Begeisterung für blühende Gärten und naturnahe Gestaltung auch nach der Gartenschau lebendig halten. Gesucht werden dabei nicht nur klassische, prachtvoll bepflanzte Vorgärten oder Balkone, sondern auch wilde Naturgärten, versteckte grüne Oasen und nachhaltige Gartenideen. Mitmachen können alle Privatpersonen aus den Teilorten der Gesamtgemeinde Baiersbronn.