Wettbewerb in Baiersbronn: Nach Gartenschau – so soll die Begeisterung für blühende Gärten lebendig bleiben

Mit dem Blumenschmuckwettbewerb unter dem Motto „Im Wandel der Zeit“ möchte der Obst- und Gartenbauverein Baiersbronn die Begeisterung für blühende Gärten und naturnahe Gestaltung auch nach der Gartenschau lebendig halten. Gesucht werden dabei nicht nur klassische, prachtvoll bepflanzte Vorgärten oder Balkone, sondern auch wilde Naturgärten, versteckte grüne Oasen und nachhaltige Gartenideen. Mitmachen können alle Privatpersonen aus den Teilorten der Gesamtgemeinde Baiersbronn.

Die Idee zu dem Wettbewerb entstand bereits während der Gartenschau. „Wir möchten die positive Aufbruchsstimmung erhalten und die Menschen motivieren, mit ihren Gärten, Balkonen und Vorgärten das Ortsbild weiter zu verschönern“, erklärt der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Martin Steudinger. Dabei gehe es ausdrücklich nicht darum, den perfekten Mustergarten der Gesamtgemeinde zu küren. „Wir suchen auch Orte, die bisher eher versteckt sind. Dabei geht es nicht nur um die klassischen schönen Bepflanzungen, sondern ebenso um wilde Ecken, in denen Insekten und kleine Tiere ihren Platz finden.“

Der Wettbewerb solle bewusst die ganze Vielfalt der Gartenkultur zeigen – vom liebevoll gepflegten Blumengarten über kreative Balkone bis hin zu naturnahen Wildgärten. Wichtig ist dem Verein dabei auch der ökologische Gedanke. „Es geht uns nicht um eine wahnsinnige Blütenfülle. Wir suchen ebenso das Ungewöhnliche, das Wilde und Nachhaltige in den Gärten“, sagt der Vorsitzende.

Gerade in Zeiten des Klimawandels gewinne eine naturnahe Gartengestaltung immer mehr an Bedeutung. Blumen, Stauden, heimische Gehölze und Rückzugsorte für Tiere könnten dabei ebenso überzeugen wie eine harmonische Gesamtgestaltung.

Weit mehr als nur eine Sommerblüte

Für Martin Steudinger gehört zum Blumenschmuck weit mehr als nur eine üppige Sommerblüte: „Die Kunst des Blumenschmucks liegt darin, dass auch nach der Blütezeit während des gesamten Jahres etwas Schönes zu sehen ist.“ Gesucht werde deshalb nicht die absolute Spitze, sondern vielmehr die Breite des gärtnerischen Engagements in der gesamten Gemeinde Baiersbronn.

Auch Schriftführerin Sigrid Stephan möchte möglichst viele Bürger zur Teilnahme ermutigen. „Uns ist wichtig, dass sich die Leute einfach trauen mitzumachen. Jeder, der teilnimmt, ist am Ende ein Gewinner und wir vom Verein würden uns sehr über die Unterstützung unserer Idee freuen“, sagt sie. Der Wettbewerb solle vor allem Freude am Gärtnern wecken und die vielen unterschiedlichen Ideen sichtbar machen, die in den Ortsteilen oft verborgen seien.

So werden die Gärten bewertet

Bewertet werden die angemeldeten Gärten, Vorgärten, Balkone und besonderen Grünflächen im August von einer fünfköpfigen Fachjury, zu der neben Sigrid Stepahn und Martin Steudinger auch der Leiter der Gemeindegärtnerei Niko Züfle gehört. Ein Vertreter des Landesverbandes und ein Naturschutzbeauftragter des Landkreises werden die Expertenrund vervollständigen.

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Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Prämierungsfeier im Herbst statt. Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist Mittwoch, 15. Juli 2026. Weitere Informationen sowie die Anmeldeunterlagen sind auf der Internetseite des Obst- und Gartenbauvereins Baiersbronn unter www.ogv-baiersbronn.de erhältlich.