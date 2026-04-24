Wettbewerb in Badenweiler: Das sind die Gewinner des Gutedel-Cups 2026

Beim 29. Gutedel-Cup in Badenweiler wurden die besten Gutedel-Weine aus dem Markgräflerland sowie den schweizerischen Anbaugebieten prämiert. 151 Weine wurden eingereicht.

Wie jedes Jahr strömten am Donnerstagabend hunderte Weinliebhaber, Kenner und Experten ins Kurhaus von Badenweiler, um die Verleihung der begehrten Trophäen live mitzuerleben und zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung des ausrichtenden Vereins Markgräfler Wein. Die Preisverleihung wurde von der Badischen Weinkönigin Tina Glur und der Markgräfler Weinprinzessin Rosa Kost moderiert.

Die teilnehmenden Weine wurden in fünf Kategorien unterteilt: „Einfach Gutedel“ (32 Weine), „Gutedel Handschrift“ (41 Weine), „Gutedel Herkunft“ (36 Weine), „Gutedel Spitze“ (23 Weine) und „Gereifter Gutedel“ (19 Weine).

Fünf Kategorien, fünf Sieger

Und das sind die Gewinner des Gutedel-Cups 2026:

Kategorie „Einfach Gutedel“: Weingut Daniel Feuerstein, Heitersheim – 2025 Heitersheimer Maltesergarten Gutedel/Ecovin

Kategorie „Gutedel Handschrift“: Weingut Wolfgang und Andreas Löffler, Wettelbrunn – 2025 Gutedel

Kategorie „Gutedel Herkunft“: Wein und Hof Hügelheim, Hügelheimer Schlossgarten Edition Weinkönigin

Kategorie „Gutedel Spitze“: Markgräfler Winzer, Efringen-Kirchen – 2024 Der Gutedel

Kategorie „Gereifte Gutedel“: Weingut Franz Herbster, Ehrenkirchen – 2015 Ehrenstetter Ölberg Gutedel

Gewinner nach 20-Punkte-System ermittelt

Eine 24-köpfige Jury, bestehend aus Sommeliers, Kellermeistern, Önologen, Fachhändlern, Gastronomen und Journalisten aus Deutschland und der Schweiz, hatte die Weine am 13. und 15. April beim Badischen Weinbauverband in Freiburg verkostet und die Gewinner nach einem 20-Punkte-System ermittelt, heißt es weiter.

Markus Büchin, Vorstandsvorsitzender des Vereins Markgräfler Wein und Besitzer des Weinguts Büchin in Schliengen, zeigte sich sehr zufrieden mit der Qualität der eingereichten Weine und betonte: „Der Gutedel-Cup 2026 ist mit seinen fünf Kategorien noch besser justiert. Und wir schaffen hier noch bessere Profile.“ Ganz besonders gut findet Büchin die Zusatzkategorie „Gereifte Gutedel“: „Denn hier können wir auch einmal zeigen, dass Gutedel aus früheren Jahrgängen reifen kann und trotzdem gut schmeckt.“

Sonderpreis verliehen

Der Höhepunkt des Abends war die feierliche Verleihung der Gutedel-Trophäen. Neben den Siegern in den verschiedenen Kategorien wurde auch wieder ein Sonderpreis des Vereins Markgräfler Wein verliehen – für die Gutedel-Persönlichkeit des Jahres: Claude-Alain Mayor aus Aigle.

Diese Auszeichnung wurde für außergewöhnliche Leistungen für den Wettbewerb Mondial du Chasselas verliehen. Als prägende und treibende Kraft hinter dem Mondial du Chasselas hat er mit großem Engagement dazu beigetragen, die Rebsorte international sichtbar zu machen und ihr Ansehen nachhaltig zu stärken, heißt es in der Mitteilung.

Im Anschluss an die Gala hatten die Gäste die Gelegenheit, die insgesamt 50 prämierten Weine zu verkosten, begleitet von Grillspezialitäten des Restaurants „Zum Kleinen Hecht“ aus Neuenburg, das für die Bewirtung sorgte.

Die Gutedel-Cup Gewinner 2026 (Plätze eins bis drei)

Kategorie „Einfach Gutedel“:

1. Platz: 2025 Heitersheimer Maltesergarten Gutedel/Ecovin, Weingut Daniel Feuerstein, Heitersheim; 2. Platz: 2025 Ballrechten-Dottinger Castellberg Gutedel Immergrün, Kieferwein, Matthias Kiefer, Ballrechten-Dottingen; 3. Platz: 2025 Ballrechten-Dottinger Castellberg Gutedel, Weingut Wolfgang und Andreas Löffler, Wettelbrunn

Kategorie „Gutedel Handschrift“:

1. Platz: 2025 Gutedel, Weingut Wolfgang und Andreas Löffler, Wettelbrunn; 2. Platz: 2025 „Klassiker“ Weißer Gutedel, Winzerhof Ebringen; 3. Platz: 2025 Ballrechten-Dottinger Castellberg „I Love Gutedel“, Weingut Kiefer-Seufert, Ballrechten-Dottingen

Kategorie „Gutedel Herkunft“:

1. Platz: 2024 Hügelheimer Schlossgarten Gutedel Edition Weinkönigin, Wein und Hof, Hügelheim; 2. Platz 2023 Weiler Schlipf Gutedel, Haltinger Winzer; 3. Platz: 2024 Badenweiler Römerberg Gutedel, Weingut Julius Zotz, Heitersheim

Kategorie „Gutedel Spitze“:

1. Platz 2024 Der Gutedel, Markgräfler Winzer, Efringen-Kirchen; 2. Platz: 2024 Heitersheimer Maltesergarten Chasselas, Weingut Julius Zotz, Heitersheim; 3. Platz 2023 Haltinger Stiege Roter Gutedel, Haltinger Winzer

Kategorie „Gereifte Gutedel“:

1. Platz: 2015 Ehrenstetter Ölberg Gutedel, Weingut Franz Herbster, Ehrenkirchen; 2. Platz: 2018 Chasselas Reserve, Weingut Ingo Ehret, Auggen; 2. Platz: 2011 L’Ovailie Chasselas Premier Cru Deladoey, Domaine de L’Ovailie Deladoay, Yvorne (Schweiz)