Wettbewerb in Badenweiler: Das sind die Gewinner des Gutedel-Cups 2026

Beim 29. Gutedel-Cup in Badenweiler wurden die besten Gutedel-Weine aus dem Markgräflerland sowie den schweizerischen Anbaugebieten prämiert. 151 Weine wurden eingereicht.
Wie jedes Jahr strömten am Donnerstagabend hunderte Weinliebhaber, Kenner und Experten ins Kurhaus von Badenweiler, um die Verleihung der begehrten Trophäen live mitzuerleben und zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung des ausrichtenden Vereins Markgräfler Wein. Die Preisverleihung wurde von der Badischen Weinkönigin Tina Glur und der Markgräfler Weinprinzessin Rosa Kost moderiert.