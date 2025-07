Der Naturpark Südschwarzwald lädt am 18. Oktober zum 4. Poetry-Slam auf Alemannisch in den Narrenschopf in Bad Dürrheim ein.

Gesucht werden Nachwuchstalente im Alter zwischen 14 und 40, die ihre Mundart vor Publikum präsentieren möchten. Eine Bewerbung ist bis zum 10. September möglich.

„Wie de Schnabel gwachse isch!“ Poetry-Slam auf Alemannisch Südschwarzwald – Am 18. Oktober 2025 findet im Naturpark Südschwarzwald der 4. Poetry-Slam auf Alemannisch statt. Bis zum 10. September können sich junge Menschen aus dem gesamten Südschwarzwald für die Veranstaltung im Fastnachtsmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim bewerben.

Nach drei gelungenen Poetry-Slams auf Alemannisch in Bernau, Titisee und Lörrach gibt es auch dieses Jahr im Oktober wieder einen Wettbewerb für Nachwuchs-Sprachtalente zwischen 14 und 40 Jahren. Die Kooperationsveranstaltung des Naturpark Südschwarzwald und der Muettersproch-Gsellschaft findet statt am 18. Oktober ab 19.30 Uhr im Fastnachtsmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim. Ebenfalls dabei ist der Südwestrundfunk, der im Nachgang einen Mitschnitt sendet.

Anmeldung bis 10. September

Ab sofort bis zum 10. September nimmt der Naturpark Bewerbungen von Interessierten aus der Region entgegen, die ihre Mundartkünste vor Publikum präsentieren möchten. „Dabei geht es auch dieses Jahr nicht um Perfektion. Wir suchen Menschen, die sich mit Dialekt befassen, sich ausprobieren möchten oder einfach Freude an einem Bühnenauftritt in Mundart haben“, erläutert Sabine Dietzig-Schicht, Fachbereichsleiterin Bildung und Kultur beim Naturpark Südschwarzwald. „Poetry-Slam ist auch im deutschsprachigen Raum ein fester Begriff geworden und beschreibt eine moderne Form des Wettstreits unter Dichterinnen und Dichtern. Es sind lockere und kreative Veranstaltungen, bei denen das Publikum die Sieger kürt.“ Interessierte senden einen kurzen Text und/oder einen kleinen Videoclip (maximal fünf Minuten) sowie eine kurze Beschreibung der eigenen Person an die E-Mail-Adresse sabine.dietzig-schicht@naturpark-suedschwarzwald.de. Karten für die Veranstaltung sind ab Sommer im Vorverkauf über das Ticketportal Reservix erhältlich.