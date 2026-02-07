Wettbewerb in Altensteig: Warum große Firmen in kleine Forscher investieren

Sie sind die Top-Entwickler der Zukunft. Sie forschen am Vitamin C-Gehalt von Orangen und an modularen PV-Speichern. „Jugend forscht“ fasziniert aber nicht nur die Macher.
Die Firma Boysen aus Altensteig steht für Technik und Technologie. Und sie steht für Standorttreue. Und deswegen ist es nur logisch und folgerichtig, dass sich das Unternehmen seit vielen Jahren für den Regionalwettbewerb Nordschwarzwald von „Jugend forscht“ als maßgeblicher Sponsor engagiert. Und das nicht nur am Stammsitz in Altensteig, sondern auch in Nagold. Die beiden Städte wechseln sich jährlich in der Ausrichtung des Regionalwettbewerbs ab.