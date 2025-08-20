Wettbewerb der IHK: Siegerin aus Meßstetten malt ein wirklich „kuuuhles“ Bild

Großer Erfolg für Samira Schempp: Ein Bild der 13-jährigen Schülern landet auf dem Titelblatt des Ausbildungsatlas der IHK Reutlingen-Tübingen-Zollernalb.
Die Schülerin Samira Schempp aus Meßstetten hat den IHK-Cover-Wettbewerb für den IHK-Ausbildungsatlas „Kuuuhle Ausbildungen“ gewonnen, heißt es in einer Mitteilung der Industrie- und Handelskammer Reutlingen-Tübingen-Zollernalb (IHK). Die Idee der Schülerin der Burgschule Meßstetten wird nun auf insgesamt 13 000 Exemplaren des neuen IHK-Ausbildungsatlas abgedruckt sein, der im September erscheint. Auf ihrem Bild zu sehen ist eine Kuh, darunter steht der Titel des Atlanten: „Hier findest du kuuuhle Ausbildungen“.