Wettbewerb der IHK: Siegerin aus Meßstetten malt ein wirklich „kuuuhles“ Bild

Großer Erfolg für Samira Schempp: Ein Bild der 13-jährigen Schülern landet auf dem Titelblatt des Ausbildungsatlas der IHK Reutlingen-Tübingen-Zollernalb.

Die Schülerin Samira Schempp aus Meßstetten hat den IHK-Cover-Wettbewerb für den IHK-Ausbildungsatlas „Kuuuhle Ausbildungen“ gewonnen, heißt es in einer Mitteilung der Industrie- und Handelskammer Reutlingen-Tübingen-Zollernalb (IHK). Die Idee der Schülerin der Burgschule Meßstetten wird nun auf insgesamt 13 000 Exemplaren des neuen IHK-Ausbildungsatlas abgedruckt sein, der im September erscheint. Auf ihrem Bild zu sehen ist eine Kuh, darunter steht der Titel des Atlanten: „Hier findest du kuuuhle Ausbildungen“.

Die Inspiration für das Motiv hat Samira Schempp in der Natur gefunden. „Ich wollte ein Bild malen zum Satz: Hier findest du coole Ausbildungen“, berichtet sie. „Als ich nach Hause gekommen bin und zum Fenster rausgeschaut habe, sah ich hinter unserem Haus die Kühe auf der Weide. Da kam mir die Idee mit der Kuh. Gedacht, gemacht – und das Bild gemalt“, so Samira Schempp.

Kuuuhl: Samira Schempps Kuh Foto: IHK

Neben Samira Schempp haben weitere 34 Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb teilgenommen. Die Jury der IHK entschied sich für die „Kuuuhlen Ausbildungen“ – passend zu den Ausbildungsangeboten der 179 Betriebe, die im diesjährigen Ausbildungsatlas vertreten sind.

Nach den Sommerferien für alle erhältlich

Der neue IHK-Ausbildungsatlas erscheint nach den Sommerferien und kann kostenfrei bei der IHK angefordert werden. Darin enthalten sind auch Tipps zur Bewerbung und Informationen zu den Karrieremöglichkeiten, die sich mit einer Ausbildung eröffnen.