Wettbewerb beim Busverkehr: So soll es mit den Buslinien rund um Oberndorf weitergehen

So soll es mit den Buslinien rund um Oberndorf weitergehen

1 Die Liniengenehmigungen laufen Ende Juli 2027 aus. (Archivfoto) Foto: Schnekenburger Wie geht es mit den Buslinien im Norden des Landkreises weiter? Der Rottweiler Kreistag hofft auf eigenwirtschaftliche Angebote, damit keine öffentlichen Zuschüsse nötig sind.







Link kopiert



Für die Vergabe der Buslinien im Bereich Rottweil-Nord, rund um Oberndorf, sieht der Landkreis Rottweil einen Wettbewerb vor. Zwar laufen die Genehmigungen für die Linien – mit Ausnahme der 7444, die Mitte Dezember 2026 ausläuft – erst Ende Juli 2027 aus. Um möglichst gute Preise zu erzielen und die im Nahverkehrsplan vorgegeben Routen sicherstellen zu können, will der Landkreis aber so früh wie möglich in das Verfahren einsteigen.