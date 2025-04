Westwegjubiläum und Wanderopening: Wanderer in Dobel mit Applaus empfangen

1 Mit Applaus wurden die Etappenwanderer nach 24 Kilometern am Samstagnachmittag begrüßt. Foto: Winnie Gegenheimer

125 Jahre Westweg und Wanderopening wurden am Wochenende in Dobel gemeinsam mit Bad Herrenalb gefeiert. Die Wanderer am Westweg dürfen sich über eine neue Sitzgelegenheit freuen.









Wandern war rund um die beiden Kommunen Dobel und Bad Herrenalb am Wochenende angesagt – wandern bei Nieselregen und frischem Wind am Samstag, bei Sonnenschein und blauem Himmel am Sonntag. Wandern in gemütlicher Runde um Dobel oder anspruchsvoll und ausdauernd die Westwegetappen. Wandern zu Fuß oder per Rad, in der Gruppe oder ganz individuell. 125. Westweg-Geburtstag und Wanderopening wurden gemeinsam gefeiert.