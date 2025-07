„Was machen die denn da“, fragten sich vor wenigen Tagen Anwohner aus der Weststadt, der Fördererstraße und der Matthäus-Hummelstraße in Villingen.

Beschäftigte der Technischen Dienste VS schleppten Schilder aus dem Fahrzeug und stellten diese zumindest kurzfristig auf.

Zudem wurden vor den Kreuzungen an der Fördererstraße/Matthäus-Hummel Straße Zickzacklinien angebracht: „Wegen der manchmal so chaotischen Parkerei?“,so die interessierte Frage aus einem der Häuser. Der TDVS-Beschäftigte nickt: „Manchmal kamen ja nicht mal mehr die Remondis-Fahrer durch.“ Denn solche Linien markieren ein Halteverbot.

Es gibt weiterhin Kontrollen

Frage an Patrick Ganter, Pressesprecher der Stadt Villingen-Schwenningen: Was hat es mit der Maßnahme auf sich? Wurde jetzt das umgesetzt, was bereits im Herbst 2024 thematisiert wurde? „Ja, es handelt sich dabei um die bereits zu einem früheren Zeitpunkt angesprochene Maßnahme“, erläuterte Ganter im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit dem Ziel, das teils recht wilde Parken einzudämmen. Dennoch werde der Kommunale Ordnungsdienst weiterhin Kontrollen in dem Gebiet fahren, das unter einem hohen Parkdruck steht.

In weiteren Teilen von VS

Nicht nur in Teilen der Weststadt klagen Anwohner und Remondis-Fahrer über ein teils chaotisches Parken,sondern auch in der Südstadt in Villingen oder in der Neckarstadt in Schwenningen. Hat die Stadt vor, auch hier in manchen Straßen Zick-Zack-Linien anzubringen? „ Nein“, erklärte Ganter, „weitere, ähnliche Maßnahmen sind hier derzeit nicht geplant. Diese finden immer nur anlassbezogen statt und müssen im Einzelfall sorgfältig abgewogen werden.“ Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern werden aber aufgenommen und geprüft.

Angestoßen wurde die Aktion von der SPD-Fraktion im Gemeinderat. Die Fraktion beantragte diese „aufgrund der wiederkehrenden schwerwiegenden Parksituation“ im Bereich der Villinger Fördererstraße und der umliegenden Straßen nahe den Unterkünften der Polizei-Studenten.

Mit Straßenmarkierungen, die klar signalisieren, wo geparkt werden dürfe und wo nicht, solle die Stadt auf das zeitweilige Parkchaos reagieren.