Westjordanland: Israelische Soldaten erschießen elfjährigen Jungen

Ein elfjähriger Junge ist im Westjordanland von israelischen Soldaten tödlich getroffen worden. Laut Familie saß er vor dem Haus, als das Militär auf Steinewerfer schoss.
Ein elfjähriger Junge ist nach Angaben seiner Familie und der palästinensischen Behörden von israelischen Soldaten im besetzten Westjordanland erschossen worden. Das Gesundheitsministerium in Ramallah teilte am Freitag mit, Mohammad Hallak sei am Donnerstag in Al-Rihija südlich von Hebron von israelischen Soldaten erschossen worden.