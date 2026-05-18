Westjordanland: Gesetz zur Todesstrafe gegen Palästinenser tritt in Kraft

Im Westjordanland gilt nun die Todesstrafe für Palästinenser, die Israelis getötet haben. Israels Militärchef der besetzten Gebiete unterzeichnete den Befehl.
Palästinenser im Westjordanland, die wegen tödlicher Terrorakte verurteilt werden, müssen ab sofort mit der Todesstrafe rechnen. Das umstrittene israelische Gesetz trat laut örtlichen Medienberichten am Sonntagabend in Kraft, nachdem der für die besetzten palästinensischen Gebiete zuständige israelische General Avi Bluth den für die Umsetzung der Maßnahme in dem Gebiet erforderlichen Militärbefehl unterzeichnete.