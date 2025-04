Westerwald: Bei den drei Toten handelt es sich um eine dreiköpfige Familie

1 Mitarbeiter der Spurensicherung stehen in einem abgesperrten Areal in Weitefeld im Westerwald. Foto: dpa/Thomas Frey

Bei den Todesopfern der Gewalttat in Weitefeld im Westerwald handelt es sich um eine dreiköpfige Familie. Unter den Opfern sind die Eltern und ein Kind.









Bei den Todesopfern der Gewalttat in Weitefeld im Westerwald handelt es sich um eine dreiköpfige Familie. Unter den Opfern sei ein 47 Jahre alter Mann, eine 44 Jahre alte Frau und ein 16-jähriger Jugendlicher, teilte die Polizei mit. Die Beamten hatten am Sonntag in den frühen Morgenstunden in einem Haus drei Tote entdeckt. Die Hintergründe der Tat im Kreis Altenkirchen hoch im Norden von Rheinland-Pfalz waren auch am Abend noch unklar.