Westernschießen Schiltach: Pulverdampf und Pioniergeist kehren ein

Der Schützenverein 1922 Schiltach lädt am Samstag, 20. September von 14 bis 18 Uhr und Sonntag, 21. September, von 10 bis 18 Uhr zum Westernschießen ein.

Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit sich über das Westernschießen zu informieren und die verschiedenen Disziplinen und Waffen selbst auszuprobieren. Wer Lust hat kann an einem Schießwettbewerb als Gruppe oder als Einzelschütze teilnehmen. Geschossen wird in mehreren Disziplinen auf verschiedenen Waffentypen. Das Erscheinen der Teilnehmer und Besucher im „Westernoutfit“ gäbe der Veranstaltung eine besondere Note und das entsprechende Flair.

Mit originalgetreuen Repliken historischer Waffen, stilechten Outfits und einem Flair, das an die Zeit der Siedler, Trapper und Revolverhelden erinnert, tauchen Schützen und Besucher damit ein in die Ära des Wilden Westens.

Im Wilden Westen waren Feuerwaffen allgegenwärtig und prägten das Leben von Mountain Men, Siedlern, Trappern und Cowboys. Anders als in Europa, wo die Regierung die Kontrolle über Waffen hatte, besaß im Wilden Westen jeder das Recht, eine Waffe zu tragen. Revolver und Gewehre wurden als Werkzeuge für Nahrungsbeschaffung und Selbstverteidigung genutzt. Einige berühmte Waffen aus dieser Zeit waren der Colt Revolver und das Winchester Repetiergewehr. Es gab auch ältere Modelle wie die Pennsylvania Rifle und die Hawken Rifle.

John Wayne hat diese historischen Waffen in seinen Western bekannt und unvergesslich gemacht.

Gewehr der Jäger und Schützen

Die Winchester 73 ist ein legendäres Unterhebelrepetiergewehr, das von der Winchester Repeating Arms Company entwickelt und produziert wurde. Es wurde erstmals 1873 eingeführt und ist eines der begehrtesten Gewehre seiner Zeit. In dem gleichnamigen Westernfilm “Winchester ’73” aus dem Jahr 1950 spielt es eine zentrale Rolle. Die Winchester 73 war bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Präzision und wurde von Jägern und Schützen gleichermaßen geschätzt.

Die Hawken Rifle ist ein Vorderladegewehr, das in den Weiten des Westens und in den Rocky Mountains weit verbreitet war. Ursprünglich in den 1820er Jahren entwickelt, wurde es zum Synonym für das “Plains Rifle”, das Büffelgewehr und das Handelsgewehr für Pelzjäger, Händler und Jäger. Die Hawken-Rifles waren massiv, wurden mit Schwarzpulver geladen, hatten große Kaliber und ermöglichten präzise Treffer. Sie begleiteten die Mountain Men und berühmte Entdecker des amerikanischen Kontinents. Diese Waffen haben die Geschichte des Wilden Westens geprägt und sind bis heute legendär.

Das Westernschießen ist mehr als nur ein sportliches Event – es ist gelebte Geschichte. Die Disziplin hat ihren Ursprung in den USA, wo sie als „Cowboy Action Shooting“ bekannt wurde. In Deutschland wird sie seit den 1990er Jahren gepflegt und erfreut sich wachsender Beliebtheit.