Westernschießen Schiltach: Pulverdampf und Pioniergeist kehren ein

Der Schützenverein 1922 Schiltach lädt am Samstag, 20. September von 14 bis 18 Uhr und Sonntag, 21. September, von 10 bis 18 Uhr zum Westernschießen ein.
Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit sich über das Westernschießen zu informieren und die verschiedenen Disziplinen und Waffen selbst auszuprobieren. Wer Lust hat kann an einem Schießwettbewerb als Gruppe oder als Einzelschütze teilnehmen. Geschossen wird in mehreren Disziplinen auf verschiedenen Waffentypen. Das Erscheinen der Teilnehmer und Besucher im „Westernoutfit“ gäbe der Veranstaltung eine besondere Note und das entsprechende Flair.