1 Westernreitsport vom Feinsten bekommen Pferdefreunde in der nächsten Woche auf dem Schwantelhof zu sehen. Foto: Ressmann

Pferdestärken, Spitzensport und Kampfgeist: Von Mittwoch, 7. Juli, bis Sonntag, 11. Juli, werden auf dem Schwantelhof in Bitz die LQH Masters ausgerichtet. Grischa Ludwig und Sylvia Maile von Ludwig Quarter Horses haben ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Bitz - Sowohl für die Zuschauer als auch für die Turnierteilnehmer gibt es ein vielfältiges Angebot an prestigeträchtigen, temporeichen Turnierklassen, sowohl in der Disziplin Reining, die mit Sliding Stops und Wendungen begeistert, als auch in der Disziplin Cow Horse, in der eine Pferd-Reiter-Kombination ein freilaufendes Rind kontrollieren und lenken muss.

An vier Turniertagen erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm, angefangen bei den Jugendklassen über die Wettkämpfe der Fortgeschrittenen bis hin zu den Profiklassen werden Reiter jeder Leistungsklasse ihr Können unter Beweis stellen.

Damit nicht genug: Neben den spektakulären Turnierklassen, die ihre Höhepunkte in der Cow Horse Final Night am Freitag und der Elementa Final Reining Night am Samstag, 10. Juli, finden, wird es eine LQH-Decksprungversteigerung mit herausragenden Hengsten und eine Forumsdiskussion mit den erfahrenen Reitsportprofis Kenzie Dysli, Maik Bartmann und Grischa Ludwig geben. Tagsüber ist der Eintritt frei, für die zwei Abendshows sind Tickets erforderlich. Es wird ganztägig bewirtet.