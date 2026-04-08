Westernreiten: Nathalie Maile aus Bitz glänzt in Kreuth

Äußerst erfolgreich verlief die Turnierwoche für Youth-Reiterin Nathalie Maile aus Bitz. Gemeinsam mit Gunners Resolution ging sie als erfolgreichste Pferd-Reiter-Kombination des gesamten NRHA Germany-Osterturniers in Kreuth hervor. Bemerkenswert ist, dass sowohl die Reiterin als auch das Pferd aus dem eigenen Stall stammen: Nathalie Maile, Tochter von LQH-Managerin Sylvia Maile, ist seit ihrer Kindheit im Trainingsstall aktiv, und Gunners Resolution wurde bei Ludwig Quarter Horses gezüchtet und ausgebildet.

Duo holt sich gleich mehrere Siege Mit Scores zwischen 142 und 146,5 Punkten überzeugte das Duo mit bemerkenswerter Konstanz und sicherte sich gleich mehrere Siege. Dazu zählen Platz eins in der Novice Horse Non Pro, in der Youth bis 13 sowie der Unrestricted Youth, in der Youth 14–18 sowie der Youth Trophy, der Qualifikation Children für die World Reining Continental Championships (Europameisterschaft) und schließlich auch in der prestigeträchtigen Non Pro Bronze Trophy mit starken 146,5 Punkten.

Emotionale Momente für Maile

„Es war wie immer ein sehr schönes Turnier, und durch die Erfolge hat es besonders Spaß gemacht“, resümiert Nathalie Maile. Besonders emotional war für sie der Moment nach ihrem Start in der Bronze Trophy: „Als ich nach meinem Ritt aus der Arena kam und mein Team und meine Trainerin Julia Wagner sich mit mir gefreut haben, das bleibt mir besonders in Erinnerung.“

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, sondern ist das Ergebnis konsequenter Arbeit: „Es zeigt mir, dass das Training über den Winter viel gebracht hat und es ist schön zu sehen, wie viel Potenzial in Resi steckt“, freut sich die junge Bitzerin.

LQH-Reiterinnen und -Reiter überzeugen

Doch nicht nur Nathalie Maile sorgte für starke Ergebnisse des LQH-Teams - auch zahlreiche weitere LQH-Reiterinnen und -Reiter überzeugten mit ihren Leistungen. Die Top 5 Ergebnisse der Non Pros aus der Region sind: Madlene Bodmer aus Balingen sicherte sich mit Joe Cashmachine den Sieg in der Profi-Wertung Novice Horse Open mit starken 144,5 Punkten. Zudem belegte sie jeweils Rang drei in der Limited und Intermediate Non Pro USA sowie in der Qualifikation der Young Riders für die World Reining Championships (Europameisterschaft) und wurde Vierte in der Bronze Trophy Non Pro national mit jeweils 142,5 Zählern.

Gerhild Gabath aus Meßstetten präsentierte sich mit der LQH-gezogenen Lil Jhoney ebenfalls in Topform. Mit großartigen 144 Punkten gewann sie sowohl die Intermediate als auch die Limited Non Pro USA. Darüber hinaus erreichte sie Rang zwei in der Bronze Trophy Non Pro USA sowie in der Qualifikation der Senior Riders, Rang drei in der nationalen Bronze Trophy und Platz vier in der Any Horse Any Rider Non Pro.

Lars Münch aus Margrethausen belegte mit Col Electric Delmaso Rang zwei in der Limited und Intermediate Non Pro (Score 143) sowie Platz vier in der Any Horse Any Rider Non Pro. Antje Ragosch aus Mössingen erreichte mit Spanisch Mc Duck Platz vier in der Intermediate Non Pro sowie Rang zwei in der Rookie-Level 2 USA – jeweils mit 141,5 Punkten.

Starke Ergebnisse im Youth-Bereich

Im Youth-Bereich gab es weitere starke LQH-Ergebnisse: Finn Nestle überzeugte mit dem LQH-gezogenen Shine my Picabo. Mit 143 Punkten gewann er die Youth 14–18 USA, wurde Co-Champion in der Unrestricted Youth und sicherte sich zudem den Sieg in der Qualifikation der Junior Riders für die World Reining Continental Championships. Ergänzt wurde seine Erfolgsbilanz durch zweite Plätze in der Youth 14–18 sowie in der Youth Trophy (jeweils 142,5 Punkte).