Westernreiten: Nathalie Maile aus Bitz glänzt in Kreuth

Einen gelungenen Saisonauftakt mit starken Platzierungen feierten die Zollern-Westernreiter beim NRHA Germany Osterturnier.
Äußerst erfolgreich verlief die Turnierwoche für Youth-Reiterin Nathalie Maile aus Bitz. Gemeinsam mit Gunners Resolution ging sie als erfolgreichste Pferd-Reiter-Kombination des gesamten NRHA Germany-Osterturniers in Kreuth hervor. Bemerkenswert ist, dass sowohl die Reiterin als auch das Pferd aus dem eigenen Stall stammen: Nathalie Maile, Tochter von LQH-Managerin Sylvia Maile, ist seit ihrer Kindheit im Trainingsstall aktiv, und Gunners Resolution wurde bei Ludwig Quarter Horses gezüchtet und ausgebildet.