Westernreiten: LQH-Team trumpft auf

Eine Woche lang war das ostbayerische Turnierzentrum in Kreuth erneut Schauplatz eines der bedeutendsten Reining-Events Europas: der NRHA Germany Breeders Futurity. In den Prüfungen für drei- und vierjährige Pferde zeigten die Reiterinnen und Reiter von Ludwig Quarter Horses (LQH) aus Bitz mit zahlreichen Finaleinzügen und Topplatzierungen eindrucksvoll, wie konstant leistungsstark ihre Nachwuchspferde sind.

Isaja Stockem präsentiert sich in bestechender Form Die LQH-Jugendreiterin Isaja Stockem überzeugte gleich mehrfach. Mit SMARTCHILDOMINE präsentierte sie sich im Vorlauf der Dreijährigen in bestechender Form und erreichte mit einem Score von 212,5 Punkten den zweiten Platz in Level 2. Auch in den höheren Levels 3 und 4 sicherte sich das eingespielte Duo souverän den Finaleinzug. Im Finale bestätigte Stockem die Leistung aus dem Go Round und platzierte sich in allen drei Levels im vorderen Feld. Darüber hinaus startete Stockem mit CA N JOY CROME auch in der Youth-Wertung der Vierjährigen. Nach einem soliden Go Round steigerte sie sich im Finale und erzielte mit 206 Punkten den dritten Platz.

Sylvia Maile bietet mit VOODOO HONEY harmonische Vorstellungen

Auch LQH-Managerin Sylvia Maile zeigte mit der Stute VOODOO HONEY eine überzeugende Leistung. Im Go Round der Dreijährigen erzielten die beiden 207,5 Punkte und qualifizierten sich damit in Level 2, 3 und 4 für das Finale. Dort präsentierte das Team erneut einen harmonischen Ritt. Mit 205,5 Punkten beendeten sie die Prüfung auf Rang 9 in Level 2 sowie Rang 13 in Level 3 und 4.

Julia Wagner reitet in die Top Ten

In der Profi-Wertung der dreijährigen Pferde (3yo Open) war Julia Wagner am Start. Mit WHIZ REVOLUTION erreichte sie im Go Round 208,5 Punkte, sicherte sich den Finaleinzug und belegte dort mit 205 Punkten Platz zehn in Level 1.

Grischa Ludwig schnuppert am Sieg

Grischa Ludwig, der Cheftrainer vom Schwantelhof, und HOT CHIC VINTAGE lieferten in Kreuth eine beeindruckende Gesamtleistung ab. Schon im Go Round zeigten sie einen Ritt der Extraklasse und erreichten mit 221,5 Punkten Rang zwei in Open Level 4. Im Finale setzten die beiden noch einen drauf: Mit einem Score von 224,5 Punkten krönten sie ihren Auftritt und wurden Co-Reserve Champion der 3yo Open Level 4 Breeders Futurity. „Wir hätten dem ersten Platz noch näher kommen können. Wir sind aber mit dem zweiten Platz unwahrscheinlich zufrieden“, resümiert Grischa Ludwig.

Patrick Göschl landet Coup

Auch im höchsten Level bei den Vierjährigen, dem 4yo Open Level 4, waren die Bitzer Reiter stark vertreten. Grischa Ludwig schaffte gleich mit zwei Pferden den Finaleinzug: SHINEMYDIAMOND und PRETTYWOOMEN. Beide überzeugten im Go Round mit jeweils 220 Punkten und setzten auch im Finale starke Läufe in die Arena. Mit SHINEMYDIAMOND erreichte Ludwig 220 Punkte und Rang 12. Mit PRETTYWOOMEN erreichte er im Finale 221,5 Punkte und Rang 6. In derselben Wertung gelang Patrick Göschl aus Bitz der große Coup: Mit NAILED ITT qualifizierte er sich für das Finale.