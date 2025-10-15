Westernreiten: LQH-Team trumpft auf

Die Westernreiter von Ludwig Quarterhorses aus Bitz zeigen bei der NRHA Germany Breeders Futurity in Kreuth starke Leistungen.
Eine Woche lang war das ostbayerische Turnierzentrum in Kreuth erneut Schauplatz eines der bedeutendsten Reining-Events Europas: der NRHA Germany Breeders Futurity. In den Prüfungen für drei- und vierjährige Pferde zeigten die Reiterinnen und Reiter von Ludwig Quarter Horses (LQH) aus Bitz mit zahlreichen Finaleinzügen und Topplatzierungen eindrucksvoll, wie konstant leistungsstark ihre Nachwuchspferde sind.