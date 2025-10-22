Westernreiten: LQH-Reiter räumen kräftig Schleifen ab

Mit Top-Platzierungen meldet sich das Team Ludwig Quarter Horses vom NRHA Fall Slide zurück.
Besonders brillierte Amelie Schließer im Sattel von DON MAGNETIC. Das Duo dominierte beide Rookie-Wertungen und sicherte sich damit gleich zwei Siege. Auch in der Youth 14-18 und der WRQ Junior 14-18, der Qualifikationswertung für die World Reining Championships, zeigten sie eine herausragende Leistung und belegten jeweils den zweiten Platz. Ihre Bilanz rundete Schließer mit Rang drei in der Intermediate Non Pro ab.