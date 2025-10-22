Westernreiten: LQH-Reiter räumen kräftig Schleifen ab

Besonders brillierte Amelie Schließer im Sattel von DON MAGNETIC. Das Duo dominierte beide Rookie-Wertungen und sicherte sich damit gleich zwei Siege. Auch in der Youth 14-18 und der WRQ Junior 14-18, der Qualifikationswertung für die World Reining Championships, zeigten sie eine herausragende Leistung und belegten jeweils den zweiten Platz. Ihre Bilanz rundete Schließer mit Rang drei in der Intermediate Non Pro ab.

Mehrere Podestplätze für Maditha Schließer Madita Schließer knüpfte nahtlos an diese Erfolge an. Mit ihren Pferden A LUNAR REVOLUTION und SHINE N STEP ergatterte sie in der Youth 13 & Under die Plätze zwei und drei, sowie Rang fünf und neun in der WRQ Junior 14-18. Auch in den Rookie-Klassen überzeugen sie und navigierte A LUNAR REVOLUTION zum zweiten Platz. Mit SHINE N STEP gelang ihr zusätzlich Platz 8 in der Rookie Level 1.

Nathalie Maile zeigt Nervenstärke

Nicht weniger erfolgreich war Nathalie Maile. Mit GUNNERS RESOLUTION dominierte die Bitzerin die Youth 13 & Under und sicherte sich den Sieg sowie Platz vier in der WRQ Junior 14-18. Zudem sicherte sich das Duo in den Rookie-Klassen in jedem Level Platz zwei. In der Any Horse Any Rider Non Pro bewies Maile Nervenstärke und sammelte mit GUNNERS RESOLUTION und FROZEN ROOSTER jeweils den zweiten Platz.

Auch Finn Nestle und Lisa Wiechers überzeugen

Auch LQH-Jugendreiter Finn Nestle überzeugte. Mit SK SPACEX erzielte er in der Youth 14-18 und der WRQ Junior 14-18 jeweils 143 Punkte und damit Rang drei. Mit SHINE MY PICABO folgten die Plätze vier und sechs sowie ein zweiter Platz in der Rookie Level 2 mit 141 Zählern. Lisa Wiechers komplettierte die starken Leistungen des LQH-Jugendteams. Mit SPINDERELLSTORY belegte sie in der Youth 14-18 und der WRQ Junior 14-18 die Plätze vier und sechs, in den Rookie-Klassen folgten ein vierter und ein fünfter Rang.

Antje Ragosch sammelt zahlreiche Schleifen

Antje Ragosch sammelte mit SPANISH MC DUCK mit Platz fünf im Super Mega Slide, Rang neun in der Limited Non Pro und Rang neun in der Intermediate Open zahlreiche Schleifen. Gerhild Gabath erreichte mit LIL JHONEY in der Intermediate Non Pro und in der Any Horse Any Rider Non Pro jeweils den sechsten Platz.

Johannes Wilk und Andreas Kost verzeichnen gute Ergebnisse

Johannes Wilk und Andreas Kost vertraten LQH in der Wertung Prime Time Non Pro. Wilk belegte mit ND PALE JUICY FRUIT und LS GUNNER JACK die Plätze fünf und sechs; Kost folgte mit WIMPYS SMART PISTOL auf Rang sieben. LQH-Managerin Sylvia Maile komplettierte die Non-Pro-Erfolge mit einem fünften Platz in der WRQ Non-Pro im Sattel von GOLDEN VOODOO BADGER.

Göschl sorgt für den sportlichen Höhepunkt

Für den sportlichen Höhepunkt aus LQH-Sicht sorgte Trainer Patrick Göschl. Mit EBONYS SWHIZ SHINE gewann er sowohl die Open Trophy als auch die WRQ Open – jeweils mit einem herausragenden Score von 148 Punkten.