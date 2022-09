1 Gastgeber Grischa Ludwig bietet den Fans des Westernreitens an vier Tagen ein abwechslungsreiches Programm. Foto: Kara

Auf dem Schwantelhof in Bitz findet von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. September, das NRHA Germany Reining Masters im Rahmen des LQH Masters statt. In diesem Jahr locken 30 000 Dollar Preisgeld Reining-Reiter aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland auf die Schwäbische Alb.















Auf der Anlage von Grischa Ludwig und Sylvia Maile wird vier Tage lang Western-Spitzensport zu bestaunen sein.

Bei den 53 ausgeschriebenen Wertungsprüfungen ist für jeden Reining-Fan die passende Prüfung dabei. Zu den sportlichen Highlights zählen die AM Rising Star Ranch Non Pro Lawson Bronze Trophy sowie die Bonda Ranch Non Pro Bronze Trophy national am Freitagabend und die Quarter Dream Intermediate Open Lawson Trophy inklusive der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft der Senioren sowie die AM Rising Star Ranch Open Lawson Bronze Trophy und die Bonda Ranch Open Bronze Trophy national am Samstagabend.

Ein weiteres besonderes Reining-"Schmankerl" ist die Baden-Württembergische Meisterschaft am Sonntagnachmittag.

Neben den sportlichen Highlights hat das Team von Ludwig Quarter Horses auch erneut ein spektakuläres Rahmenprogramm zusammengestellt. Am Freitag und Samstag wird den Zuschauern Spannung, Unterhaltung und Aktion geboten. Die erste Abendshow ist die Westernnight with Pullmann City, die am Freitag um 19 Uhr beginnt. Teilnehmer und Zuschauer dürfen sich auf ein beeindruckendes Showprogramm freuen. Zuerst wird die mehrfache Deutsche- und Europameisterin im Cutting Ute Holm ihren Sport an "Flitz-Rindern" demonstrieren. Die leidenschaftliche Westernreiterin ist von Auftritten auf großen internationalen Bühnen bekannt und wird die Zuschauer in Bitz begeistern.

Top Fünf Reining Tipps

Anschließend werden Showacts mit Pullmann City und Willy Schauberger vorgeführt, und Grischa Ludwig wird einen Mini-Kurs zu den Top Fünf Reining Tipps und Kniffen geben. Der Reining-Profi ermöglicht einen Einblick in seine Arbeit mit Reining-Pferden und zeigt, worauf es ankommt, um in der Reining-Arena Erfolg zu haben. Den Abend wird Julia Steinbrecher mit ihren "Liberty Horses" und einer Freiheitsdressur beschließen.

Der Samstagabend, die AM Rising Star Ranch Reining Final Night, wird um 18 Uhr mit einer Decksprungversteigerung hochkarätiger Reining-Hengste beginnen. Anschließend werden die Profi-Reiter in den Open Bronze Trophy Wertungen um die begehrte bronzene Trophäe und ein stattliches Preisgeld von 15000 Dollar antreten. Nach hitzigen Ritten können sich die Reiter und Besucher bei der LQH After-Show-Party mit coolen Drinks abkühlen und gemeinsam zu den größten Hits der 80-er, 90-er und von heute feiern.

Für Besucher ist der Eintritt während des Tages frei, die Tickets für die Abendshow kosten am Freitag 15 und am Samstag 19 Euro (Kinder bis 10 Jahre die Hälfte). Weitere Informationen gibt es auf www.lqh-masters.de.