Westernreiten im Zollernalbkreis: Patrick Göschl hat sich in Europas Topliste eingetragen

Die Westernreiter Patrick Göschl und Grischa Ludwig nahmen an der NRHA European Futurity teil und kehrten mit einer Spitzen-Platzierung zurück.

Bei der NRHA European Futurity 2025, die kürzlich in Italien auf dem Messegelände Fiera di Cremona stattfand, zeigten sich zwei Reiter von Ludwig Quarter Horses (LQH) vom Schwantelhof in Bitz einmal mehr durchsetzungsstark auf der internationalen Bühne. Besonders Patrick Göschl und NAILED ITT, im Besitz von Jan Juricak, überzeugten mit zwei starken Auftritten im Open Level 4.

Starke Vorstellung im Vorlauf

Bereits im Vorlauf wurde das Duo für seine starke Vorstellung mit einem Score von 219 und dem souveränen Einzug ins Finale unter den besten Zehn belohnt. Dort legten Patrick Göschl und NAILED ITT noch einmal nach und sicherten sich mit beeindruckenden 220 Punkten einen hervorragenden 5. Platz im hochkarätig besetzten, internationalen Teilnehmerfeld der NRHA European Futurity.

Lesen Sie auch

Ein intensives Turnier

„Es war ein sehr, sehr intensives Turnier, und man konnte regelrecht die Anspannung in der Luft riechen“, sagte Patrick Göschl nach dem Finale. „Ich bin super glücklich mit dem Ergebnis und mehr als stolz auf die Stute, dass sie so abgeliefert hat. Man muss dazu sagen, ich hätte es ohne die Unterstützung und den Rückhalt von Grischa und Sascha Ludwig, die mich unermüdlich unterstützt haben, nicht so weit geschafft.“

Mit der Platzierung rundum zufrieden

Auch Grischa Ludwig findet nach dem Turnier nur anerkennende Worte für die Leistung seines Trainer-Kollegen: „NAILED ITT war super, sie hat sich in Europas Topliste eingetragen und war eine echte Sensation. Mit dieser Platzierung sind wir rundum zufrieden“, lobt der Cheftrainer vom Schwantelhof in Bitz. Er selbst verpasste mit seinen Pferden zwar den Sprung ins Finale der NRHA European Futurity, doch mit SHINEMYDIAMOND qualifizierte er sich für das Finale der Chrome Cash Open Level 4. Mit einem Score von 215,5 Punkten sowohl im Go Round (Platz 5) als auch im Finale (Platz 6) behauptete sich das Duo solide im Mittelfeld dieser anspruchsvollen Klasse.

Grischa Ludwig mit Pech

„Für mich persönlich lief es dieses Mal nicht wie erhofft – wir hatten einfach etwas Pech, und manche Pferde waren für das Niveau der Klasse noch nicht ganz bereit“, so Grischa Ludwig nach dem Turnier. „Aber genau dafür sind solche Erfahrungen wichtig: um daraus zu lernen und gestärkt zurückzukommen.“

Vorfreude auf das LQH-Masters 2025

Derweil laufen die Vorbereitungen für das LQH-Masters 2025 in Bitz auf Hochtouren

Kaum aus Italien zurück, stecken Grischa Ludwig und sein Team bereits mitten in den Vorbereitungen. Vom 5. bis 9. Juni verwandelt sich der Schwantelhof in Bitz erneut in einen Treffpunkt für Reining-Fans, ambitionierte Reiter und Pferdesportbegeisterte aus ganz Europa.

Das Heimturnier von LQH steht wie kaum ein anderes für hochkarätigen Western-Sport und eine familiäre Atmosphäre. Neben packenden Prüfungen in der Reining Arena dürfen sich Besucher auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und stimmungsvolle Abendshows freuen. Das LQH Masters ist nicht nur für Reitsportfans ein echtes Highlight im Sommerkalender.