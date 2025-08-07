Westernreiten: Grischa Ludwig reitet zum Titel

Bei der Hot Summer Show in Kreuth fand erstmals die Deutsche Meisterschaft Reining der NRHA Germany statt. Mit dabei war auch das Team von Ludwig Quarter Horses.

In der Jugendwertung bis 13 Jahre überzeugte Nathalie Maile, die Tochter von LQH-Managerin Sylvia Maile. Die junge Reiterin ist auf dem Schwantelhof mit Reining-Pferden aufgewachsen, ebenso die von ihr vorgestellten Stute, GUNNERS RESOLUTION. Diese stammt aus der Zucht von Ludwig Quarter Horses und wurde dort auch ausgebildet. Gemeinsam zeigte das Duo geballte LQH-Power und sicherte sich den Titel „Deutscher Meister Youth bis 13“. LQH-Jugendreiterin Merle Reichenberger erreichte mit der LQH-Zuchtstute PARKIN CROME den vierten Platz.

Der Bitzer hält zwei Deutsche Meistertitel im Reining

„Es hat mich besonders gefreut, dass Nathalie Maile mit einem Pferd aus unserer eigenen Zucht ganz vorne mitgeritten ist“, sagte LQH-Cheftrainer Grischa Ludwig stolz.

Der erfahrene Profi glänzte ebenfalls in der Showarena. Mit CHIC WEASEL erzielte er starke 221,5 Punkte und sicherte sich damit den Titel „Deutscher Meister Open”. „Ich habe meinen Ritt bewusst so angelegt, dass ich etwas riskiere, ohne den Bogen zu überspannen. Wir haben noch eine lange Saison vor uns, und ich bin froh, die richtige Mischung gefunden zu haben“, so Ludwig. Der NRHA Million Dollar Reiter ist damit der erste, der sowohl den FN- als auch den NRHA-Germany-Titel „Deutscher Meister” in der Disziplin Reining trägt.

Lisa Wiechers reitet zu Bronze

h in den anderen Deutschen-Meisterschaft-Wertungen zeigte das LQH-Team starke Leistungen: In der Rookie-Klasse sicherte sich Lisa Wiechers aus Stuttgart mit Stute SPINDERELLSTORY die Bronzemedaille, und Amelie-Ida Schließer erreichte mit SHINE N STEP den siebten Platz. In der Wertung „Youth bis 18” erzielte Madlene Bodmer aus Balingen mit JOE CASHMACHINE den sechsten Platz.

„Ich bin mit der Leistung des gesamten LQH-Teams sehr zufrieden. Wir haben gezeigt, dass wir sportlich auf hohem Niveau mitspielen und auf Pferde setzen können, die bei uns gezüchtet, ausgebildet und mit Herzblut betreut werden“, so Grischa Ludwig zufrieden.

Auch der Nachwuchs glänzt mit starken Leistungen

Auch die Nachwuchsreiterinnen und -reiter von LQH zeigten starke Leistungen. So zum Beispiel das jüngste Teammitglied: Karl Ludwig, geführt von seinem Vater Grischa Ludwig, der in der Ranch Riding Kids-Prüfung GOLDEN VOODOO BADGER zum Sieg navigierte. Die Prüfung richtet sich an Nachwuchsreiter zwischen vier und zehn Jahren – Karl zeigte eindrucksvoll, dass ein feines Gespür für Pferde in der Familie liegt.

Finn Nestle landet Doppelsieg

Einen beeindruckenden Erfolg verbuchte auch Finn Nestle. Der Jugendreiter stellte SK SPACEX vor und setzte sich in der Intermediate und Limited Non Pro national gegen über 40 Starter durch. Mit einem Score von 144,5 Punkten sicherte er sich souverän den Doppelsieg.Nicht weniger stark präsentierte sich Madlene Bodmer aus Balingen. Mit JOE CASHMACHINE erreichte sie mit 71,5 Punkten Platz zwei in der Any Horse Any Rider Non Pro. In der Bronze Trophy Non Pro national und USA sowie in der Limited und Intermediate Non Pro USA legte das Duo noch eine Schippe drauf. Mit 144,5 Punkten holte sie zweimal Platz drei und zweimal Platz zwei.

Gleich mehrere Podestplätze für Isaja Stockem

Eine vielseitige Leistung zeigte auch Isaja Stockem. Mit CLARETTA MIRACLED belegte sie in der Youth bis 18 mit 139,5 Punkten Platz drei und wurde in der Novice Horse Non Pro national und USA mit 142 Punkten jeweils Zweite. Direkt dahinter platzierte sich Amelie Schließer, die mit SHINE N STEP (141) Rang drei in der nationalen Wertung belegte. Stockem stellte zudem zwei ihrer Nachwuchspferde in den Jungpferdeprüfungen SBH 4, under Non Pro national und USA vor – mit Erfolg: Mit CA N JOY CROME (143,5) und SMARTCHILDOMINE (142,5) holte sie die Plätze eins und zwei.

Jung-Pferde zeigen sich von ihren besten Seiten

Auch die LQH-Profis hatten mit ihren Youngstern Grund zur Freude. Patrick Göschl aus Bitz punktete gleich mit mehreren Pferden: Mit SPARKYS FROZEN PIRAT holte er Platz zwei in der SBH 4 & under Open national mit starken 143 Punkten. In der amerikanischen Wertung derselben Prüfung ging er mit NAILED ITT und zweieinhalb Punkten mehr als Sieger hervor. In der Novice Horse Open siegte Göschl mit SPANISH MC DUCK und 144 Punkten. Zwei weitere zweite Plätze steuerte er mit NAILED ITT und GET TRASHED bei – mit jeweils 143,5 Punkten in der Novice Horse Open USA L3. Abgerundet wurde das erfolgreiche Turnier mit dem dritten Platz von Julia Wagner, die DON MAGNETIC in der Intermediate Open USA vorstellte.