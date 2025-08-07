Westernreiten: Grischa Ludwig reitet zum Titel

Bei der Hot Summer Show in Kreuth fand erstmals die Deutsche Meisterschaft Reining der NRHA Germany statt. Mit dabei war auch das Team von Ludwig Quarter Horses.
In der Jugendwertung bis 13 Jahre überzeugte Nathalie Maile, die Tochter von LQH-Managerin Sylvia Maile. Die junge Reiterin ist auf dem Schwantelhof mit Reining-Pferden aufgewachsen, ebenso die von ihr vorgestellten Stute, GUNNERS RESOLUTION. Diese stammt aus der Zucht von Ludwig Quarter Horses und wurde dort auch ausgebildet. Gemeinsam zeigte das Duo geballte LQH-Power und sicherte sich den Titel „Deutscher Meister Youth bis 13“. LQH-Jugendreiterin Merle Reichenberger erreichte mit der LQH-Zuchtstute PARKIN CROME den vierten Platz.