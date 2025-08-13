Western-Parodie: Bully: Die Woke-Bewegung an sich ist eine gute Sache

«Das Kanu des Manitu» ist eine Western-Parodie, die lustvoll mit Klischees spielt. Die einen lieben es, andere sind kritisch. Der Filmemacher Michael Bully Herbig plädiert vor allem für eine Sache.
München - Debatten in Deutschland sollten nach Ansicht des Filmemachers Michael Bully Herbig gelassener geführt werden. "Die Situation muss sich mal wieder ein bisschen auspendeln und die Leute müssen wieder ein bisschen mehr zuhören. Das ist eigentlich gar nicht so schwer", sagte der Regisseur der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des Kinostarts seiner Komödie "Das Kanu des Manitu".