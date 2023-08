Beim Aufbau der ersten von später 15 Zelten hatte es zwar noch kräftig geregnet, doch echte Camper schreckt das nicht ab. Zumal wenn sie, wie dort in Altdorf, als Cowboys, Indianer oder Trapper stilgerecht kostümiert sind und der nassen Natur entsprechend gelassen trotzen.

Die Altdorfer Böllerschützen als Mitveranstalter hatten zwar zur offiziellen Camp-Eröffnung ihre Hand-Vorderlader sicherheitshalber mangels trockenen Pulvers ausnahmsweise mal nicht krachen lassen, doch das tat der Wiedersehensfreude unter Western-Nostalgikern keinen Abbruch. Viele der angereisten Western-Fans, etwa aus südlichem Rheintal oder vom Bodensee, kennen sich schon seit Jahrzehnten. Sie eint die Liebe zur Tradition des Wilden Westens. Die Western-Liebhaber betreiben ihr Hobby nicht nur aus kindlicher Freude. Sie haben sich gründliche Kenntnisse der realen Wildwest-Historie angelesen.

Western-Fans kommen seit Jahren nach Altdorf

Wir trafen zwischen den Zelten etwa Beatrix und Wilhelm Ponath aus badischem Brigachtal alias „Morgenstern“ und „Schlauer Bär“. Die waren schon vor mehreren Jahrzehnten über ihren eigenen Schützenverein auf den speziellen Western-Trip gebracht worden. Ebenso Silke Oestreich und Trapper (Fallensteller) Bernd Hipp, die als Kinzigtäler ebenfalls schon seit geschätzt 15 Jahren samt originalgetreu nachgebautem Stoffzelt bei ihren Kurzurlauben das spezielle in Altdorf nie auslassen. Dieses ist nicht zuletzt deshalb bei Wildwest-Nostalgikern höchst beliebt, weil dort draußen im Altdorfer Ried noch Wiesen in freier Natur als Zeltplätze dienen, plus separaten Caravan-Parkmöglichkeiten. Im Schützenhaus gibt‘s im Gegensatz zum Wilden Westen auch sanitäre Anlagen mit komfortabler Wasserspülung. Überdies: Am zweitägigen Jedermannschießen darf dort teilnehmen, wer Lust dazu hat.

Jedermannschießen als gelungene Abwechslung

Zum Jedermannschießen brauchte niemand seine eigene „Knarre“ mit zu bringen. Über zwei Wettbewerbs-Tage hinweg standen etwa auch vereinseigene „Unterhebel-Repetiergewehre“ (Winchester) als Western-Repliken für Laien zur Verfügung, natürlich nur mit Einzeleinweisung. Selbstredend wurde dabei schon die Patronenausgabe strengstens überwacht.

Am Sonntag standen schließlich die Sieger fest: Thomas Decker (Rottweil) und Erhard Neumair (Welschensteinach bei Haslach) ringgleich auf 25 Meter mit Kurzwaffen, Klaus Schüttele (Kappelrodeck) auf 50 Meter mit Langwaffen und mit ebensolchen auf lange 100 Meter Christian Münch aus Altdorf: Ein eigenes Vereinsmitglied mit ebenfalls 49 von 50 möglichen Ringen.

Foto: Decoux

Am Samstag waren die Wolken nach noch verhaltenem Mittagsbetrieb abends wesentlich gnädiger gewesen. Ob Rindersteak Montana oder herkömmliches Schnitzel, Wurstsalat oder Schützenplatte: Das ließen sich bis weit in die Nacht hinein neben den Campern zusätzlich hunderte Besucher aus der näheren Umgebung mitsamt dem unverwechselbaren Western-Flair nicht entgehen, Ein Besuch der stilgerecht traditionellen „Whisky-Bar“ durfte auch nicht fehlen. Nicht zu vergessen: Die einschlägig bekannte Band „El Paso“ brillierte mit ihrer Country- und Westernmusik.

Philipp Barz zeigte sich als neuer Oberschützenmeister des Altdorfer Schützenvereins mitsamt seinen rund 65 Helfern am Sonntag Abend schließlich erleichtert „Trotz anfänglichen Wetterproblemen können wir mit dem Besucher-Zuspruch nun doch sehr zufrieden sein.“ Immerhin ist das beliebte Westerncamp eine der jährlichen Haupteinnahmequellen des Schützenvereins. Hunderte Gäste äußerten sich ausnahmslos begeistert über das erneute Freiluft-Ereignis.