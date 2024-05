1 Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan besuchen Kinder in der Lights Academy in Abuja, Nigeria. Foto: Sunday Alamba/AP

Für Prinz Harry und Herzogin Meghan geht es für drei Tage nach Nigeria. Zuvor war Harry in London. Seinen Vater traf er allerdings nicht - angeblich aus Termingründen.









Abuja - Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan sind am Freitag zu einem dreitägigen Besuch in Nigeria eingetroffen. Nach der Landung besuchte das Paar zunächst eine Schule in der Hauptstadt Abuja.