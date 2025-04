8 Die Flößer aus Schiltach und Reinhardshagen befahren die Weser. Foto: Schinle

Die beiden Flöße sind gebaut, am heutigen Donnerstag ist der Startschuss zur ersten Etappe erfolgt – die Weserfahrt der Flößer aus Schiltach und Reinhardshagen hat begonnen.









Link kopiert



Am Dienstag früh in Schiltach gestartet, sind die Flößer gegen Mittag in Reinhardshagen angekommen. Der Floßbau ging dann zügig voran – die Flößerfreunde von der Weser hatte jeweils 13 Stämme „Käferholz“ für zwei Flöße bereitgestellt.