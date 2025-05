1 Die Frauen ersetzten den wertvollen Ring durch eine wertlose Fälschung. Foto: Maier Nachdem vergangene Woche ein Lahrer Juwelier Opfer eines Trickdiebstahls wurde, klickten wenige Tage später die Handschellen bei den mutmaßlichen Täterinnen.







Link kopiert



Bereits am 5. Mai hatten zwei bis dahin unbekannte Frauen bei dem Juwelier in der Marktstraße ihr Interesse an Schmuck vorgetäuscht. Beim Verlassen des Geschäftes stahlen sie dann einen Goldring und ließen ein wertloses Exemplar zurück, damit der Diebstahl nicht auffiel.