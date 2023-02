1 Wertvoller Nachschub Foto: Melanie Geitlinger

Als der Kollege von seinen ersten Recherche-Ergebnissen berichtet hatte, ging der Blick zu Hause direkt unter die Spüle. Durchatmen. Zwei Rollen haben wir noch. Der Gelbe-Säcke-Mangel wirft Fragen auf: Wohin verschwinden sie? Müssen wir künftig dafür extra bezahlen? Und: Was ist nur mit uns los?









Seit Krieg herrscht in Europa, wird gefühlt alles knapp. So viel, dass einen der Verdacht beschleichen kann, mancher Hersteller nutzt die Rohstoffkrise als Vorwand, sein Produkt künstlich rar zu machen, um den Preis in die Höhe zu treiben. Für Gelbe Säcke gilt das mutmaßlich nicht. Das Landratsamt nennt Zweckentfremdung als möglichen Grund für ihr Fehlen. Schwer vorstellbar angesichts der Tatsache, dass mitunter schon die Last eines leeren Joghurt-Bechers die zarte Haut der Beutel reißen lässt. Wahrscheinlicher, obschon nicht besser, dürfte die Rückkehr eines altbekannten Phänomens sein: Der Mensch ist wieder zum Hamster mutiert – die Gelben Säcke sind das neue Klopapier.

Eine leidliche Internet-Recherche zeigt, kein Witz: Auf diversen virtuellen Marktplätzen werden die 90-Liter-Säcke zum Kauf angeboten. Zehn Rollen für 14,90 Euro, wer vorausschauend denkt, erhält Mengenrabatt: 50 Rollen zum Preis von 46 Euro. Zur Klarstellung und Erinnerung: Gelbe Säcke sind bei uns kostenlos, beziehungsweise werden über das „duale System“ von Industrie und Handel finanziert.

Man kann den Kopf schütteln und sich fragen, ob wir – Entschuldigung – noch ganz ätsch sind, oder es positiv sehen: Wenn die größte Sorge die ist, wie wir unsere sogenannten Leichtstoffverpackungen ordentlich verschnürt an den Straßenrand bekommen, geht es uns doch gut, oder? Und wer weiß – vielleicht bringt der Plastikabfall-Entsorgungswahnsinn die Menschen am Ende näher zusammen. Etwa, wenn sich der Nachbar großherzig zeigt und in der Not mal mit einem Sack aushilft.