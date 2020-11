Wertvolle Raritäten Heimatmuseum Trillfingen sucht ein neues Zuhause

Aus diesem Grund hat er bereits den Ortschaftsrat Trillfingen zu einer kleinen Besichtigung eingeladen und ist auch schon mehrfach selbst in Ortschaftsratssitzungen vorstellig geworden. Sein Anliegen: Die Gemeinde möge doch die Ausstellung übernehmen und der Öffentlichkeit zugänglich machen, was in dem Haus, in dem seine Eltern bis zu ihren Tode gelebt haben, eben nicht möglich ist.

Platz im Trillfinger Rathaus?

Eine Idee, wo man das kleine Heimatmuseum unterbringen könnte, schwebt ihm bereits vor: Aus seiner Sicht käme dafür die Wohnung im ersten Stock des Trillfinger Rathauses in Frage.

Die Räume über der Ortschaftsverwaltung waren in jüngster Zeit mehrfach zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern genutzt worden, stehen mittlerweile aber leer. Eine andere Option wären eventuell Räume, die im Gemeindehaus in der Osterstraße frei werden.

Zwar hat Willy Bürkle inzwischen auch schon Kontakt mit anderen Museen aufgenommen, aber selbst wenn diese Interesse daran hätten, das eine oder andere Sammlerstück zu übernehmen, so würde immer noch genug übrig bleiben, um ein "Trillfinger Bauernmuseum" locker zu füllen, meint er.

Grundsätzlich, so äußerte sich Ortsvorsteher Horst Henle zu diesem Thema, könne er sich vorstellen, dass die Gegenstände eventuell im Rathaus unterkommen. Dafür müsste die Wohnung allerdings etwas hergerichtet werden.

Wer kümmert sich um Exponate?

Die Stadt, so schränkte er jedoch ein, werde es aus seiner Sicht aber nicht pflegen. Also müsse man jemanden haben, der sich um die Sachen kümmere, sie vielleicht neu ordne und auch entsprechend erkläre. Denn genau das ist der Haken an dieser bemerkenswerten Sammlung. Anton Bürkle rettete zwar viele Zeitzeugnisse davor, auf der Müllkippe zu landen, aber nur von einem kleinen Teil davon kennt Sohn Willy Bürkle heute noch die Geschichte und die Herkunft. Viele Sachen sind auch zeitlich schwer einzuordnen, weil einfach nichts dazu schriftlich dokumentiert ist.

Einige Dinge sind aber darunter, deren Bedeutung man schon von weitem ansieht. Dazu zählen vor allem die beiden Fahnen des Trillfinger Veteranenvereins aus dem Jahr 1873 und des Kriegervereins aus dem Jahr 1886. Beide sind vermutlich nach dem Krieg 1870/71, entstanden, den die Staaten des Norddeutschen Bundes zusammen mit Bayern, Württemberg, Baden und Hessen unter der Führung Preußens gegen Frankreich geführt haben. Aus ihm ging das deutsche Kaiserreich hervor.

Dazu kommt unter anderem eine Muskete, die in der Schweiz gefertigt worden ist. Sie ist das einzige von noch 14 gebauten Exemplaren und wurde wahrscheinlich während der Deutschen Revolution 1848/49 verwendet. Dazu eine Zange zum Gießen von Bleikugeln. Neben Militaria finden sich in Anton Bürkles Sammlung noch viele andere Dinge wie alte Musikinstrumente, eine einfache und immer noch gangbare Holzuhr mit nur einem Zeiger (vermutlich entstanden im 16. oder 17. Jahrhundert) und vor allem viele Gerätschaften, die im harten bäuerlichen Leben damals unentbehrlich waren.

Dazu kommen alte Fotografien von hohenzollerischen Regimentern, Stein- und Maßkrüge, eine Sammlung von Helmen und noch vieles mehr. Vieles davon ist es sicherlich wert, der Nachwelt erhalten zu bleiben.