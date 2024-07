Seit 25 Jahren nimmt das Orchester mit großem Erfolg am Wertungsspiel teil. Zuletzt in Seißen, wo sich die Musiker die Bestnote „mit hervorragendem Erfolg“ erspielt haben.

Der Musikverein Roßwangen beteiligt sich seit 25 Jahren an Wertungsspielen in der Kategorie 5 (Höchststufe) – und dies stets mit Bestnoten.

So auch beim Wertungsspiel in Seißen. Dort reisten die Musiker am frühen Sonntagmorgen mit zwei Bussen zum Kreismusikfest des Blasmusikkreisverband Ulm-Alb-Donau an.

Lesen Sie auch

Einen Vortrag um 10 Uhr verfolgten dann auch zahlreiche Zuhörer aus Roßwangen.

Stadtmusikdirektor Johannes Nikol an der Spitze

Das 65 Musiker zählende Orchester unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Johannes Nikol konnte die Wertungsrichter mit dem Selbstwahlstück „Lexicon of the Gods“ (Rossano Galante) und dem Pflichtstück „Music for a Festival“ (Philip Sparke) beeindrucken.

Guido Wolf überreichte die Urkunden an die teilnehmenden Vereine

In der Höchststufe erspielten sich die Musiker die Bestnote „mit hervorragendem Erfolg“. Die Urkunden überreichte der Präsident des Blasmusikerverband Baden-Württemberg, Guido Wolf, an die teilnehmenden Vereine. Nach der Teilnahme des Musikvereins am Festzug in Seißen sorgte der Musikverein Westerheim für Partystimmung im Festzelt bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse vom Wertungsspiel.

Die Musiker spielten mit Marschmusik durchs Dorf und gaben an zahlreichen Stationen ein Ständchen und wurden natürlich auch verköstigt. Der Erfolg wurde am Sonntagabend und auch den ganzen Montag über noch gebührend gefeiert.

Der musikalische Erfolg gibt auch Schwung für das kommende Jahr, wenn die Roßwanger ihr 100-jähriges Vereinsbestehen feiern. Die Vorbereitungen zum Jubiläumsfest vom 27. bis 29. Juni 2025 sind bereits in vollem Gange.