Wertsachen gestohlen: Autoknacker schlagen in Hechingen erneut zu

Am Sonntag haben Kriminelle parkende Autos an der Bahnhofstraße beschädigt. Die Bilanz: eingeschlagene Scheiben und gestohlene Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen. Was die Eigentümer der Fahrzeuge schützen können.









Schon wieder treiben Autoknacker ihr Unwesen in Hechingen. Das berichtet die Polizei. Demnach kam es „zu einer Vielzahl“ von Aufbrüchen und Sachbeschädigungen am Sonntagvormittag in der Bahnhofstraße. Weiter heißt es in der Mitteilung der Polizei: Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen der oder die unbekannten Täter zwischen zehn Uhr und elf Uhr an mindestens zehn parkenden Autos die Scheiben ein.